265 de insule ecologice există în sectorul 6 al Capitalei. Teoretic, au fost concepute să mențină curățenia în sector. Practic, sunt nefuncționale, chiar dacă contractul pentru aceste insule ecologice a fost încheiat în anul 2023. Și chiar înainte să dea drumul lucrărilor, fondurile inițiale au fost suplimentate.

Cu toate că nu au funcționat nici măcar o zi, Primăria Sectorului 6 a decis să schimbe locația mai multor insule ecologice. Între timp, bucureștenii din sectorul administrat de Ciprian Ciucu încă așteaptă momentul când nu vor mai vedea gunoaiele in pubele, pe strazi.