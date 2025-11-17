„Insulele ecologice” ale lui Ciucu, groapă de bani pentru Primărie. Edilul Sectorului 6 a făcut promisiuni, gunoiul e tot pe străzi

Insulele ecologice inutile amplasate în sectorul 6 al Capitalei. Deși au trecut aproape doi ani de când primăria de sector a făcut contractul, gunoaiele stau tot pe străzi. Mai mult, insulele ecologice nici măcar nu au fost date în folosință, că deja primăria vrea să schimbe zonele în care ar fi trebuit să fie amplasate. Valoarea proiectului se ridică la o investiție de 19 milioane de lei.

265 de insule ecologice există în sectorul 6 al Capitalei. Teoretic, au fost concepute să mențină curățenia în sector. Practic, sunt nefuncționale, chiar dacă contractul pentru aceste insule ecologice a fost încheiat în anul 2023. Și chiar înainte să dea drumul lucrărilor, fondurile inițiale au fost suplimentate.

Cu toate că nu au funcționat nici măcar o zi, Primăria Sectorului 6 a decis să schimbe locația mai multor insule ecologice. Între timp, bucureștenii din sectorul administrat de Ciprian Ciucu încă așteaptă momentul când nu vor mai vedea gunoaiele in pubele, pe strazi.