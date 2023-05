Al doilea bărbat dispărut în râul Mureş a fost găsit, la o săptămână după ce barca în care se aflau 12 oameni s-a răsturnat. Cei 2 copii sunt în continuare căutați. In tot acest timp, apar detalii cutremurătoare despre turiștii care și-au pierdut viața în tragedie, detalii care va avertizam au un puternic impact emotional. Eduard, unul dintre bărbații care au murit urma să se căsătorească în acest an. Tânărul a urcat în barca din lemn împreună cu iubita și cu fiul acesteia de 4 ani. Copilul a fost prima victimă găsită înecată după tragedie. Băiatul a murit chiar sub privirile disperate ale mamei.