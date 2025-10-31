Conurile de brad

Conurile de brad uscate ajuta la prelungirea vietii plantelor din ghiveci, deoarece reprezenta o buna sursa de minerale pentru planta, un element de drenaj al apei si vor preveni formarea mucegaiurilor in interiorul ghiveciului. Se aleg conuri uscate, se scutura de seminte si se maruntesc cu un cutit, apoi se adauga in ghiveci.

Zaharul

Zaharul este poate cel mai cunoscut fertilizator natural, fiind util tuturor plantelor si stimuleaza procesul de crestere. Zaharul poate fi utilizat o data pe saptamana sau o data pe luna. Se poate dilua in apa (1 lingura de zahar in 0,5 litri de apa) sau se poate aplica direct in ghiveci.

Zatul de cafea

Zatul de cafea este foarte benefic pentru florile la ghiveci. Acesta are un continut bogat in azot, fosfor, minerale si potasiu. Acest tip de fertilizator se colecteaza foarte usor. Tot ce trebuie sa faci este sa pastrezi zatul dupa ce ai baut cafeaua si sa-l pui pe un ziar pentru a se usca si apoi se poate pune in ghiveci, incorporandu-l usor cu pamantul. Florile din ghiveci tolereaza zatul de cafea o data la 6 luni. Printre plantele care tolereaza acest fertilizator sunt: trandafirii, muscatele, hotensiile, rododendronii, azaleele, glagiolele, crinii si citricele.

Cenusa

Cenusa este un ingrasamnt natural de buna calitate, deoarece reprezinta o sursa excelenta de minerale. Aceasta contine sulf, potasiu, fosfor, magneziu, zinc, fier si calciu. Pentru fertilizare cenusa se amesteca cu pamant la transplantarea plantelor. Prin aceasta metoda, se va dezinfecta substratul si acesta va deveni mult mai hranitor. Tot ce trebuie sa faci este sa adaugi 2-3 linguri de cenusa in solul pe care il pregatesti pentru plantele din ghiveci. De asemenea, se mai poate face si un amestec din cenusa cu apa pana rezulta o pasta semilichida care se pune deasupra solului. Este suficienta 1-2 linguri din acesta solutie. Se aplica la fiecare 6 luni sau chiar mai des la plantele care fac multe flori.

Drojdia

Putini sunt cei care stiu ca drojdia este un bun stimulator de crestere si ofera o multime de nutrienti plantelor la ghiveci. Microorganismele pot fi amplificate prin udarea substratului si se intensifica eliberarea dioxidului de carbon, avand loc o mineralizare rapida a materiei organice cu eliberarea de fosfor si azot. Indiferent de ce drojdie se foloseste, este recomandat sa fie lasata sa fermenteze 2 ore inainte de utilizare. Pentru aceasta metoda se poate folosi atat drojdie proaspata, cat si uscata, dizolvata in apa (10 l apa si 10 g drojdie uscata si 3 linguri de zahar).

