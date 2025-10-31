De ce se tulbură zeama de la varză?

Cea mai intalnita greseala atunci cand pui varza la murat este sa folosesti sare iodata sau sare de masa. Aceasta contine iod si alti aditivi care pot inhiba dezvoltarea bacteriilor benefice responsabile cu fermentarea. Solutia este sa folosesti doar sare grunjoasa.

Totodata, zeama de la varza murata poate sa devina tulbure daca una sau mai multe capatani sunt stricate. De aceea, trebuie sa le alegi cu atentie atunci cand le cumperi. Capatanile de varza trebuie sa fie tari la atingere si sa nu prezinte urme de mucegai, lovituri sau sa fie crapate, scrie cumsa.ro.

De asemenea, ar trebui sa alegi capatani de varza potrivite, cu diametru de aproximativ 20 de centimetri. Varza trebuie sa aiba frunze subtiri si sa nu prezinte urme de daunatori.

Este foarte important sa cureti foarte bine si butoiul in care urmeaza sa pui varza la murat.

Cu ce se limpezeste zeama de varza. Cum sa procedezi

Atentie la cantitatea de sare pe care ai pus-o. Ideal este sa pui 50 de grame de sare grunjoasa pentru fiecare litru de apa, asa ca daca ai adaugat mai putina ar trebui sa corectezi si sa adaugi restul de sare.

Dupa ce ai adaugat sarea, asigura-te ca faci si pritocirea. Practic, cu ajutorul unei tevi de plastic va trebui sa sufli aer pe fundul butoiului pentru ca sarea depusa sa se dizolve.

Pritocirea trebuie facuta timp de 2 saptamani, din 3 in 3 zile. Astfel, te asiguri ca varza murata nu se baloseste si zeama acesteia se mentine limpede, scrie aceeași sursă.

O alta solutie pentru limpezirea saramurei de la varza murata este radacina de hrean. Aceasta are proprietati antimicrobiene, iar daca o sa o adaugi va ajuta la limpezirea moarei. Mai mult, poti adauga si cateva tulpini de telina taiate in bucati mai mici.

O alternativa la radacinile de hrean sunt cateva pastile de aspirina. Pe langa asta, ar fi bine sa adaugi si boabe de mustar, boabe de piper, foi de dafin si bete de marar uscat. Toate aceste ingrediente inhiba dezvoltarea bacteriilor si mentin limpede zeama de la varza murata.

Foarte important de mentionat este si temperatura la care tii butoiul cu varza. Daca este prea ridicata, zeama va deveni tulbure, asa ca este recomandat ca temperatura sa fie undeva la 10 grade Celsius. Mai mult decat atat, butoiul trebuie ferit de lumina soarelui, conform sursei.