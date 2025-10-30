Începând de astăzi, 30 octombrie, viața a trei zodii de schimbă considerabil în bine și asta pentru că Mercur se aliniază cu Pluto. Potrivit astrologilor, în următoarea perioadă ies la lumină oportunități ascunse, iar cei născuți sub cele trei semne zodiacale reușesc să vadă lucruri pe care nu reușeau să le vadă până acum.