Ingrediente pentru 8 porții
- 1 varză medie (aproximativ 500 g)
- ½ pahar griș (pahar de 200 g)
- 2–3 linguri maioneză de post
- 1 ceapă mare
- 2 căței de usturoi, zdrobiți
- 1 lingură pastă de roșii
- Sare și piper, după gust
- Condimente preferate (patrunjel, mărar etc.)
- Ulei pentru călit ceapa și pentru prăjit
Cum se prepară
- Varza se taie în bucăți și se pune pentru 4 minute într-o oală cu apă clocotită și puțină sare. După această etapă, se scurge bine și se lasă să se răcească puțin. Apoi, varza se dă prin mașina de tocat și se pune într-un bol mare, scurgând excesul de zeamă.
- Ceapa se toacă mărunt și se călește în 2 linguri de ulei până devine ușor aurie. Se adaugă peste varza pregătită.
- Grișul se pune la hidratat cu puțină apă timp de 15 minute, apoi se amestecă cu varza și ceapa.
- Se adaugă usturoiul zdrobit, pasta de roșii, maioneza de post, sare, piper și condimentele preferate. Se amestecă bine și se lasă 10 minute pentru ca aromele să se combine.
- Cu mâinile ușor umede, se formează chiftelele și se prăjesc într-o tigaie cu ulei bine încins. Se rumenesc pe ambele părți până capătă o culoare aurie și frumoasă.
- Chiftelele de varză se pot servi atât calde, cât și reci, în funcție de preferințe. Sunt delicioase ca atare, alături de un sos de roșii, muștar sau salate proaspete.
