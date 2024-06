Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, publică pe pagina sa de Facebook un proces verbal de numărare al voturilor, unde apar ștampile puse în dreptul candidaților UDMR într-o secție de votare din Videle, Teleorman, unde nu există niciun rezident de etnie maghiară.

O fi un curent de vot pro-UDMR printre românii din Videle? Absolut deloc. Dacă ne uităm în restul secțiilor de vot din oraș, sunt secții unde UDMR are zero voturi, iar în medie are două voturi per secție.