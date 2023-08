"Anturajul reprezinta un element important care ii poate influenta.



In primul rand, programele educationale trebuie sa inceapa inca din scoala generala. Deja avem consum de substante interzise la 12-13 ani. E clar ca trebuie sa mergem cu aceste programe de la 8-10 ani.

Cred ca trebuie sa introducem screening toxicologic in scoli.



Multi tineri ajung cu supradoze sa isi piarda viata, insa daca consuma droguri din adolescenta acestia au tulburari de comportament, au halucinatii in urma utilizarii acestor substante, halucinatii care ii imping sa faca gesturi necugetate", a explicat, pentru Realitatea PLUS, medicul toxicolog Radu Tincu.

