Incident grav la bordul avionului în care se afla șeful Pentagonului. FOTO: X

Un incident grav a avut loc, miercuri seară, la bordul unui avion ce aparține Forțelor Aeriene ale SUA în care se afla șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Aeronava cu care secretarul american al Apărării se întorcea acasă a fost nevoită să aterizeze de urgență din cazua unei probleme de depresurizare. 

Secretarul de război Pete Hegseth se afla la bordul aeronavei Boeing a Forțelor Aeriene ale SUA, care a emis semnalul 7700 (urgență în zbor), întorcându-se la Bruxelles după o problemă de depresurizare, potrivit Raport rapid.

 

#BREAKING: War Secretary Pete Hegseth likely on board US Air Force Boeing aircraft squawking 7700 (in-flight emergency), returning to Brussels after depressurisation issue pic.twitter.com/Z4ZXaQ0vXE

Avionul Boeing C-32A, o versiune militară a Boeing 757, a decolat de la Bruxelles, unde Pete Hegseth a participat la reuniunile NATO. 

La aproximativ 30 de minute de la decolare, în timp ce începea traversarea Atlanticului, a fost detectată o problemă de depresurizare, iar echipajul a declarat stare de urgență.

Deși s-a vehiculat că aeronava s-a întors la Bruxelles, echipajul Boeing C-32A a luat decizia de a devia zborul către RAF Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene ale SUA din Regatul Unit care servește ca un hub critic pentru aviația militară americană în Europa.