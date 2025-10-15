Secretarul de război Pete Hegseth se afla la bordul aeronavei Boeing a Forțelor Aeriene ale SUA, care a emis semnalul 7700 (urgență în zbor), întorcându-se la Bruxelles după o problemă de depresurizare, potrivit Raport rapid.

#BREAKING: War Secretary Pete Hegseth likely on board US Air Force Boeing aircraft squawking 7700 (in-flight emergency), returning to Brussels after depressurisation issue pic.twitter.com/Z4ZXaQ0vXE — Rapid Report (@RapidReport2025) October 15, 2025

Avionul Boeing C-32A, o versiune militară a Boeing 757, a decolat de la Bruxelles, unde Pete Hegseth a participat la reuniunile NATO.

La aproximativ 30 de minute de la decolare, în timp ce începea traversarea Atlanticului, a fost detectată o problemă de depresurizare, iar echipajul a declarat stare de urgență.

Deși s-a vehiculat că aeronava s-a întors la Bruxelles, echipajul Boeing C-32A a luat decizia de a devia zborul către RAF Mildenhall, o bază a Forțelor Aeriene ale SUA din Regatul Unit care servește ca un hub critic pentru aviația militară americană în Europa.