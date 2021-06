În acest context, ministrul filipinez al Apărării, Delfin Lorenzana, a ordonat menţinerea la sol, pe timpul zilei de astăzi, a flotei de elicoptere Black Hawk a armatei.

Elicopterul S-70i Black Hawk, unul dintre cele 16 achiziţionate în 2019 din Polonia, s-a prăbuşit miercuri seară după ce a decolat de la o fostă bază militară americană din provincia Pampanga, au menţionat forţele aeriene filipineze într-un comunicat remis presei.

Rămăşiţele elicopterului au fost descoperite de echipele de căutare şi salvare, o anchetă fiind în curs de desfășurare.

Şase elicoptere Black Hawks, inclusiv cel care s-a prăbuşit, au fost livrate în luna noiembrie, în timp ce alte cinci au fost expediate la începutul lunii iunie şi se află sub inspecţie tehnică. Lotul final urmează să fie livrat mai târziu în acest an, relatează The Straits Time.