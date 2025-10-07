Școlile ar putea fi închise și în județul Ialomita, al treilea județ aflat sub codul roșu de ploi abundente. Deocamdată, câteva școli de acolo au anunțat pe canalele interne posibilitatea ca mâine să rămână închise, o decizie urmând să fie luată după întâlnirea Comitetului Județan pentru Situații de Urgență (CJSU) de astăzi.

Luni, autoritățile din județul Constanța au luat decizia ca unitățile de învățământ să fie închise miercuri "ca urmare a condițiilor meteo periculoase". „Am preferat să fim preventivi. Cantitățile de apă se asigură a fi considerabile, undeva la 80-120 de litri și atunci preferăm să spunem prevenție,” a declarat prefectul Adrian Picoiu.

Județele Ialomița, Constanța și Călărăași se află sub cod roșu de ploi abundente începând din această seară, de la ora 21.00, și până mâine seară, la ora 23.00.