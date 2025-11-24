De la începutul anului au fost concediați 19.000 de angajați din sectoarele dominante, este vorba de sectorul mobilei, unde au plecat deja 2.000 de angajați, urmează să plece și din IT aproape 3.000, iar de anul viitor și de la Dacia vor pleca 900 de persoane, fie de bună voie, fie vor fi concediați.

La Complexul Energetic Oltenia sunt tensiuni extrem de mari, 80 de persoane au plecat deja din funcție, iar acum urmează să fie disponibilizate alte 168 de persoane. Sindicaliștii cer salarii compensatorii, implementarea unor măsuri de tranziție și transparență totală.

Prefectura Gorj a transmis că urmează să aibă o discuție cu sindicaliștii, însă acest lucru momentan nu a avut loc, ținând cont că aceștia au ieșit în stradă săptămâna trecută.