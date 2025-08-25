Incendiu violent, lângă București. Un depozit din Buftea, în flăcări - pompierii intervin cu 12 autospeciale. Zona, împânzită de un fum negru și gros - VIDEO

Incendiu violent, lângă București. Un depozit din Buftea, în flăcări
Incendiu violent, lângă București. Un depozit din Buftea, în flăcări

Un incendiu violent s-a produs, în această dimineață, în Buftea, lângă Capitală. 

UPDATE 8:30 - Incendiul a fost localizat.

Pompierii intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare mase plastice, în localitate Buftea. 

Imagine

Suprafața afectată este de aproximativ 700 mp.

În prezent, se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la alte spații de depozitare.

La fața locului au fost detașate 12 autospeciale de pompieri. Zona este împânzită de un fum negru și gros, iar locuitorii din zonă au fost sfătuiți să rămână în case și să închidă geamurile.

Nu sunt persoane ranite.