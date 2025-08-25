UPDATE 8:30 - Incendiul a fost localizat.
Pompierii intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare mase plastice, în localitate Buftea.
Suprafața afectată este de aproximativ 700 mp.
În prezent, se acționează pentru localizarea incendiului și limitarea propagării la alte spații de depozitare.
La fața locului au fost detașate 12 autospeciale de pompieri. Zona este împânzită de un fum negru și gros, iar locuitorii din zonă au fost sfătuiți să rămână în case și să închidă geamurile.
Nu sunt persoane ranite.