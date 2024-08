Potrivit Realitatea PLUS, incendiul a izbucnit duminica dupa-amiaza, in Capitala. Din primele informatii, arde o casa parasita sitiata in Bulevardul Basarabiei, din Sectorul 3. Locuinta este foarte aproape de Arena Nationala.

A fost emis un mesaj RO-Alert din cauza degazarilor mari de fum.

Locuitorii din zona sunt cei care au sunat la 112 pentru a anunta incendiul. Din fericire, nu a fost nevoie de evacuarea unor persoane, intrucat casa este nelocuita.

La fata locului au fiost trimise 5 autospeciale de stingere cu apa si spuma. Pentru moment nu se cunosc cauzele producerii incendiului.

"Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la o casă părăsită, pe strada Fruntaș Constantin Tudor din sectorul 3 al Capitalei.

La sosirea primelor echipaje de intervenție incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, fapt ce a impus remiterea unui mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației.

Până în momentul de față nu au fost identificate victime.

Au fost alertate 7 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și o ambulanță SMURD.

În momentul de față, incendiul este localizat", au transmis reprezentanții ISU.