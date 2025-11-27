Cosmin Librimir, managerul Spitalului Județean Reșița, a transmis că focul a pornit într-un rost de dilatare unde s-ar fi aflat o substanță inflamabilă.

„A fost un incendiu de proporții mici, fără flacără deschisă, doar cu fum. În acest moment este stins, fără victime. Am evacuat în timp util pacienții și am întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a evita probleme mult mai mari”, a declarat managerul unității medicale.

La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Reșița cu două autospeciale de stingere (ASAS) cu 8 militari și o autospecială de comandă (ASCM) cu 2 militari. Din cauza riscului de extindere și a fumului dens care a urcat până la etajele superioare, inclusiv pe coridorul secției de Chirurgie, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Deși incendiul a fost stins rapid, degajările de fum au impus evacuarea preventivă a pacienților din zonele afectate.

Pompierii încearcă acum să stabilească cu exactitate cauza incendiului, una dintre ipotezele luate în calcul fiind şi un posibil scurtcircuit electric.

Potrivit managerului unității medicale, intervenția promptă a salvatorilor și măsurile de siguranță aplicate la timp au împiedicat producerea unor consecințe grave, iar activitatea medicală din zonele neafectate continuă în condiții normale.