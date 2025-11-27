Potrivit autorităților, microbuzul a luat foc în mers, pasagerii reușind să se autoevacueze la timp, fără a suferi leziuni.

"S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Din primele informații, cinci persoane s-au autoevacuat și nu necesită îngrijiri medicale", a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru.

Pompierii au localizat și lichidat incendiul la scurt timp după ce au ajuns la fața locului, însă vehiculul a ars în întregime.

Flăcărilor înalte au dus la degradarea ferestrelor unei locuințe din apropiere, precum și gardului proprietății respective.

Din informațiile existente, focul ar fi pornit de la motor. Cauza exactă a izbucnirii focului urmează să fie stabilită după verificarea vehiculului.