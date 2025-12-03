Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, incendiul nu s-a manifestat cu flacără, ci prin degajări de fum provenite de la un transformator aflat într-o cameră tehnică la subsolul mall-ului. Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au acționat imediat pentru evacuarea persoanelor și pentru măsurile de primă intervenție.

Forțe mobilizate la fața locului

Incendiul a fost localizat, iar pentru gestionarea situației au fost mobilizate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD. Echipajele acționează pentru verificarea completă a zonei și pentru eliminarea oricărui risc de reaprindere.

Evacuarea vizitatorilor

Toate persoanele aflate în mall au fost scoase în siguranță, iar zona a fost securizată pentru a permite intervenția echipajelor. În fața centrului comercial s-au adunat sute de oameni, în timp ce autospecialele de pompieri au continuat operațiunile de stingere și verificare.

Incendiu la o căsuță de lemn dintr-un târg de Crăciun din București. Totul se putea transforma în cenușă în timp record - VIDEO