La fața locului, pompierii au intervenit cu 2 autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie la înălţime şi 15 pompieri din cadrul Detaşamentului 1 de pompieri Timişoara.

”Ajunşi la locul intervenţiei, pompieri au constatat că incendiul se manifesta la un aparat electronic (imprimantă) situat într-un birou la nivelul etajului 1 al clădirii, cu degajări mari de fum. S-a acţionat rapid pentru lichidarea incendiului şi diminuarea pagubelor materiale”, a transmis ISU Timiş.

Potrivit reprezentanților instituției, din interiorul clădirii s-au autoevacuat 25 de persoane și din fericire, nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.