Aproape 500 de oameni au fost evacuaţi sâmbătă de la parlamentul din Seul din cauza unui incendiu, au anunţat autorităţile, citate de Yonhap, scrie Agerpres.

Focul a izbucnit la ora locală 11.52 a.m. la o sală de festivităţi din complexul unde are sediul legislativul sud-coreean, în vestul Seulului.



Clădirea găzduieşte o sală de presă şi o sală rezervată pentru nunţi. Între cei circa 480 de oameni evacuaţi se numără reporteri şi invitaţi la nuntă, au menţionat pompierii.



Şase dintre persoanele evacuate au necesitat tratament din cauză că au inhalat fum, dar nu au fost înregistraţi răniţi grav.



Focul a fost preluat complet sub control peste circa o oră şi a fost lansată o anchetă pentru a stabili cum a pornit.