”Misiunea de stingere a incendiului continuă în curtea depozitului de reciclare a deșeurilor de mase plastice și polietilenă din localitatea Grădinari. La fața locului acționează, în prezent, trei autospeciale și două cisterne din cadrul ISU Giurgiu. Echipajele desfășoară operațiuni pentru a limita focarele care ard mocnit și pentru a preveni reaprinderea acestora. Intervenția este susținută, încă de aseară, de un buldoexcavator care facilitează accesul în zonele afectate, precum și de trei cisterne puse la dispoziție prin grija Primăriei”, a transmis ISU Giurgiu.

Potrivit reprezentanților instituției, operațiunile vor continua până la stingerea completă a incendiului și eliminarea riscurilor.

Vă reamintim că luni, pompieriii din Giurgiu au fost solicitați să intervină în localitatea Grădinari pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o suprafață de aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată.

Vântul a alimentat incendiul și l-a direcționat către o fabrică de reciclare a maselor plastice, unde au ars mase plastice depozitate sub formă de baloți în curtea depozitului, iar șase angajați prezenți la momentul incendiului în unitate s-au autoevacuat până la sosirea pompierilor.

Pentru a opri propagarea incendiului și a proteja proprietățile, la fața locului au fost direcționate 10 autospeciale de stingere, patru de la ISU Giurgiu și șase de la ISU București-Ilfov, care au acționat toată noaptea de luni spre marți.

Având în vedere cantitatea mare de fum degajată, au fost transmise și mesaje RO-ALERT pentru locuitorii din Zorile, Grădinari, Buturugeni și Ogrezeni.