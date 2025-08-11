Potrivit primelor informații, focul ar fi pornit de la un incendiu de vegetație din zonă, care s-a extins rapid până la clădire.

Flăcările au distrus 20 de hectare de teren, iar în zonă au fost mobilizate numeroase echipaje de pompieri. Salvatorii au acționat contracronometru pentru a împiedica extinderea incendiului către locuințele din apropiere.

Din fericire, până în acest moment nu au fost înregistrate victime. Autoritățile continuă intervenția pentru a ține situația sub control și a limita pagubele.

Incendii de proporții în Mehedinți și Giurgiu: peste 100 de hectare afectate, flăcările amenință gospodării și fabrici