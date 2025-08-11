Mehedinți: flăcări la un pas de locuințe și ferme

În Mehedinți, aflat sub avertizare Cod roșu de caniculă, incendiile au afectat localitățile Burila Mică și Vânjuleț, amenințând gospodării, un depozit de cereale și o fermă. Pentru protecția locuitorilor, în Burila Mică a fost emis un mesaj de avertizare prin RO-ALERT.

IGSU anunță că, deși suprafața afectată este de aproximativ 100 de hectare, focul nu mai pune în prezent în pericol direct locuințele. Intervenția este dificilă din cauza vântului puternic, iar la fața locului au fost trimise echipaje suplimentare din Dolj și Gorj, precum și personal ISU aflat în ture libere.

Giurgiu: incendiu lângă o fabrică de mase plastice

În localitatea Grădinari, flăcările au cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată. Vântul a direcționat focul către o hală de depozitare a maselor plastice, iar în zonă s-au aprins și câteva anexe aflate în apropiere.

La fața locului intervin 10 autospeciale de stingere și o cisternă, inclusiv autospeciala cu roboți a ISU București-Ilfov. Din cauza fumului dens, a fost transmis RO-ALERT pentru locuitorii din Zorile, Grădinari, Buturugeni și Ogrezeni, autoritățile recomandând evitarea zonei, închiderea ferestrelor și protejarea împotriva expunerii la fum.

Apel ferm către populație

Pompierii avertizează că arderea vegetației uscate poate declanșa incendii majore, mai ales în condiții de secetă și temperaturi extreme. „Orice scânteie poate transforma un teren uscat într-o amenințare pentru vieți omenești, locuințe, culturi agricole și păduri”, transmite IGSU.

Operațiunile de stingere continuă pe mai multe fronturi, iar autoritățile subliniază că responsabilitatea cetățenilor este esențială pentru prevenirea unor tragedii.