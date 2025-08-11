”Cu puţin timp în urmă, pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Deda au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din localitatea Aluniş. La faţa locului s-au deplasat cu două autospecială de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj SMURD, sprijiniţi de pompieri din cadrul Detaşamentului Reghin, precum şi de

Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Deda, Aluniş şi Ruşii Munţi”, a transmis, luni, ISU Mureş. Incendiul, care se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 120 mp, a fost localizat, fără pericol de propagare.

”O persoană a suferit un atac de panică şi a fost evaluată şi monitorizată de echipajul SMURD Deda. Nu a fost necesară suplimentarea forţelor şi mijloacelor de intervenţie”, a mai transmis sursa citată.