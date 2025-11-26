Personalul medical a intervenit prompt, evacuând pacienții și angajații din zonele afectate către locuri mai sigure. Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au reușit să limiteze extinderea incendiului în aproximativ 20-25 de minute, evitând astfel un dezastru mai mare.

„Pompierii au reușit să limiteze dimensiunile incendiului declanșat în jurul orei locale 07:15 (06:15 GMT) la spitalul Santa Lucia din Cartagena”, au afirmat serviciile de urgență municipale pe rețeaua de socializare X, fără a menționa în acest moment eventuale victime.

„Personalul unității medicale a evacuat pacienții din acest bloc și din zonele învecinate în spații mai sigure”, a declarat aceeași sursă.

Incendiul s-a declanșat în exteriorul clădirii, iar rafalele puternice de vânt au contribuit la propagarea flăcărilor pe fațada spitalului. Eforturile continuă și în prezent pentru stingerea totală a focului.

Cartagena, oraș-portuar cu o populație de peste 200.000 de locuitori, a fost mobilizat rapid în fața acestei situații de urgență, iar autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția incendiului pentru a preveni orice risc suplimentar.