Incendiu de proporții la un spital din Cartagena. Pacienții și medicii au fost evacuați - FOTO/VIDEO

Spitalul Santa Lucia din Cartagena a luat foc miercuri dimineață
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la Spitalul Santa Lucia din Cartagena, situat în sud-estul Spaniei. Potrivit serviciilor de urgență locale, focul a pornit în jurul orei locale 07:15 și s-a răspândit rapid, afectând cel puțin două etaje ale uneia dintre clădirile spitalului. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Personalul medical a intervenit prompt, evacuând pacienții și angajații din zonele afectate către locuri mai sigure. Pompierii au ajuns rapid la fața locului și au reușit să limiteze extinderea incendiului în aproximativ 20-25 de minute, evitând astfel un dezastru mai mare.

„Pompierii au reușit să limiteze dimensiunile incendiului declanșat în jurul orei locale 07:15 (06:15 GMT) la spitalul Santa Lucia din Cartagena”, au afirmat serviciile de urgență municipale pe rețeaua de socializare X, fără a menționa în acest moment eventuale victime.

„Personalul unității medicale a evacuat pacienții din acest bloc și din zonele învecinate în spații mai sigure”, a declarat aceeași sursă.

Incendiul s-a declanșat în exteriorul clădirii, iar rafalele puternice de vânt au contribuit la propagarea flăcărilor pe fațada spitalului. Eforturile continuă și în prezent pentru stingerea totală a focului.

Cartagena, oraș-portuar cu o populație de peste 200.000 de locuitori, a fost mobilizat rapid în fața acestei situații de urgență, iar autoritățile monitorizează îndeaproape evoluția incendiului pentru a preveni orice risc suplimentar.