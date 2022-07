Flăcările, înalte de zeci de metri, se văd în mai multe districte din Donețk, deoarece ard rezervoare de combustibil, afirmă sursa citată. Serviciile de urgență ale autoproclamatei republici populare Donețk acționează la fața locului.

In temporarily occupied #Donetsk, an oil depot is burning in the Budyoniv district of the city. pic.twitter.com/CKgQt6khIc — NEXTA (@nexta_tv) July 26, 2022

Până acum nu au fost raportate victime sau răniți din cauza incendiului puternic, flăcările ajungând la zeci de metri înălțime, a informat marți agenția de presă rusă Tass.

Și presa ucraineană a distribuit imagini despre care se presupune că ar fi de la fața locului.