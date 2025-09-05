Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Dâmbovița a transmis că în comuna Potlogi, satul Românești, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta pe o suprafață de circa 10 hectare de vegetație uscată și într-un lan de porumb, pe o suprafață de 5.000 de metri pătrați.

La fața locului, pompierii intervin pentru localizarea și stingerea incendiului cu echipaje de la Garda de Intervenție Potlogi, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și două autospeciale de la Detașamentul Titu, în urma suplimentării forțelor.

Totodată, în comuna Valea Mare, în satul Valea Caselor, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată ce se manifestă la o litieră, pe o suprafață de aproximativ trei hectare.

Pompierii de la Detașamentul Găești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de primă intervenție și comandă, acționează la Valea Mare pentru lichidarea incendiului.