Incendiu la o firmă de producție a preabricatelor pentru construcții din Prahova. Angajații s-au autoevacuat

Un incendiu a izbucnit, vineri după-amiază, la o firmă de producție a prefabricatelor utilizate în construcții din comuna Ceptura, din județul Prahova. Angajații aflați în hala cuprinsă de flăcări s-au autoevacuat. 

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, au fost mobilizate forțe si mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, Detașamentului Mizil și Detașamentelor 1 și 2 Ploiești, fiind vorba despre șase autospeciale de stingere, două autocisterne, o autoscară, o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

”Suprafața totală afectată de incendiu, din primele informații, ar fi de 400-500 mp. De asemenea, toate persoanele aflate în acea locație s-ar fi evacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, au transmis reprezentanții instituției. 

În momentul publicării acestei știri, pompierii au reușit să localizeze incendiul și lucrează la lichidarea lui. 