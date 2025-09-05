Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, au fost mobilizate forțe si mijloace din cadrul Gărzii de Intervenție Urlați, Detașamentului Mizil și Detașamentelor 1 și 2 Ploiești, fiind vorba despre șase autospeciale de stingere, două autocisterne, o autoscară, o autospecială cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD.

”Suprafața totală afectată de incendiu, din primele informații, ar fi de 400-500 mp. De asemenea, toate persoanele aflate în acea locație s-ar fi evacuat până la sosirea echipajelor de pompieri”, au transmis reprezentanții instituției.

În momentul publicării acestei știri, pompierii au reușit să localizeze incendiul și lucrează la lichidarea lui.