Zona a fost pusă în pericol timp de 15 minute

Incidentul s-a produs în jurul orei 11:40, la intersecția străzilor Tunari și Roșiori. Conducta deteriorată alimenta cu gaze întreaga zonă, iar scurgerile erau atât de puternice încât locatarii au intrat în alertă și au fost cei care au sunat la 112. În acest interval de aproximativ un sfert de oră, zona nu fusese izolată, existând un risc serios de explozie.

Întrebați de ce nu au anunțat imediat autoritățile, reprezentanții echipei au declarat că „au respectat procedura”, limitându-se la notificarea distribuitorului de gaze.

Ulterior, forțele de intervenție au izolat perimetrul și au lucrat pentru eliminarea oricărui pericol. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime și nu au fost raportate pagube materiale, însă situația a stârnit nemulțumirea locuitorilor, care s-au simțit expuși unui risc major.