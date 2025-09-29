Avem un bilanț de șapte deces în total, asta după ce copilul transferat în weekend - în momentul în care și ministrul Sănătății a efectuat un control la Iași - a fost transferat de la unitatea medicală ieșeană la București.

Medicii de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală au încercat să îi salveze viața, însă din păcate nu s-a mai putut face acest lucru și a fost declarat decesul. La momentul transferului copilul - vorbim despre o feti\"[ - era infectat cu acea bacterie periculoasă.

Astăzi ar urma să aibă loc ședința pentru schimbarea managerului de la Iași și rămâne de văzut ce alte măsuri vor fi luate în acest caz.

Șase copii au murit în contextul unei infecții cu o bacterie periculoasă. Conform raportărilor, nouă pacienți (copii) internați în secția de Terapie intensivă (ATI) a Spitalului "Sfânta Maria din Iași au fost infectați cu o bacterie, periculoasă. Dintre aceștia, șase și-au pierdut viața în cursul săptămânii trecute.

Bacteria identificată este Serratia marcescens, un agent patogen oportunist care, în condiții normale, este mai puțin periculos, dar poate cauza infecții severe în medii spitalicești, în special la pacienții vulnerabili.

Copiii decedați sufereau de afecțiuni preexistente, ceea ce a făcut ca riscul infecției severe să fie și mai ridicat.

Secția ATI implicată a fost în cele din urmă închisă pentru internări, pentru a limita răspândirea infecției. Presa locală a scris că spitalul nu ar fi aplicat imediat toate măsurile de izolare sau limitare a internărilor după apariția primelor cazuri, iar raportarea către Direcția de Sănătate Publică (DSP) ar fi fost întârziată.

Autoritățile sanitare (DSP Iași, Ministerul Sănătății) au demarat o anchetă epidemiologică pentru a stabili sursa focarului, modul de transmitere, responsabilități și dacă protocoalele au fost respectate sau nu.