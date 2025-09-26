DSP Iaşi a precizat că a primit o notificare de la Spitalul de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi şi că a fost începută o anchetă epidemiologică la această unitate medicală. Drept urmare, o echipă mixtă de specialişti de la DSP şi de la Centrul Regional de Sănătate Publică s-a deplasat la spitalul de copii pentru a evalua situaţia. Au fost, astfel, verificate documente medicale şi au fost recoltate probe biologice.

”Unitatea sanitară a iniţiat măsuri de limitare a răspândirii infecţiei, conform procedurilor în vigoare. Ancheta este în desfăşurare, iar concluziile vor fi comunicate instituţiilor competente la finalizarea investigaţiei”, a transmis conducerea DSP Iaşi.

Ancheta vine după ce publicația 7Iași a scris că cinci copii cu vârste de până la 8 ani internaţi în secţia de Terapie Intensivă a spitalului ”Sfânta Maria”, care sufereau de diverse afecțiuni grave, ar fi murit în ultimele zile în urma infectării cu bacteria Serratia Marcescens. Potrivit sursei citate, şi alţi pacienţi minori s-ar fi infectat cu aceeaşi bacterie, motiv pentru care conducerea spitalului a dispus închiderea secţiei ATI.

Până la ora transmiterii acestei știri, conducerea unității medicale a evitat să facă vreo declaraţie pe marginea acestui subiect.

Spitalul de copii din Iași a fost complet renovat, iar lucrările, desfășurate pe parcursul a patru ani, s-au încheiat în 2023. Proiectul, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, a avut o valoare totală de 138,8 milioane de lei.