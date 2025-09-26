Mărturii șocante ale mamei unei fetițe care a murit la Spitalul "Sf. Maria" din Iași: „O asistentă se echipa când intra în ATI, iar alta nu"

Femeia crede că infecția a fost transmisă prin cateter
Durere, revoltă și acuzații grave planează asupra secției ATI de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, după ce șase copii au murit în urma unui focar de infecție. Maia uneia dintre victime, o fetiță de 12 ani, a făcut publice detalii șocante despre condițiile din spital, confirmând suspiciunile că protocoalele de igienizare nu erau respectate.

„Credeam că e cea mai sterilă și curată cameră din spital, dar am realizat că e cea mai infectă,” și-a început confesiunea Oana Ivasciuc, mama unei fetițe de 12 ani care a murit recent la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, potrivit BZI.

Dacă o asistentă își punea botoșei și halat înainte să intre în salon, iar alta intra fără echipament, nu înțelegeam rostul acelor măsuri. Una da, una nu. mai scrie mama îndurerată ”

Ministrul Sănătății, după ce 6 copii au murit în secția ATI a Spitalului "Sf. Maria" din Iași. "O încălcare gravă a protocoalelor! Dacă le respectau, infecția nu s-ar fi răspândit!"

Fetița fusese internată cu o afecțiune rară, iar după transferul în ATI, starea ei s-a deteriorat rapid. Mama susține că bacteria care i-a fost fatală ar fi fost contractată acolo. „În primele trei zile am luat bacteria. Eu zic că e de la cateter,” afirmă ea.

Testele pentru identificarea infecției au fost făcute abia după apariția simptomelor severe. „În seara în care a făcut febră, au făcut o presupunere și au luat analiza. Rezultatul a venit miercuri – era deja prea târziu.”

În ultimele zile, fetița a avut nevoie de transfuzie de sânge, trombocite și un tratament complex. „Era puternică, reacționa, vorbea, schița zâmbete. Dar aseară era agitată și i-au dat calmante,” povestește mama, vizibil afectată.

Această mărturie vine în contextul unei anchete epidemiologice declanșate de DSP Iași, după ce s-a confirmat prezența bacteriei Serratia marcescens în secția ATI. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat situația drept „inacceptabilă” și a dispus un control de urgență, promițând demiterea celor responsabili.