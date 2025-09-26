„Credeam că e cea mai sterilă și curată cameră din spital, dar am realizat că e cea mai infectă,” și-a început confesiunea Oana Ivasciuc, mama unei fetițe de 12 ani care a murit recent la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, potrivit BZI.

„Dacă o asistentă își punea botoșei și halat înainte să intre în salon, iar alta intra fără echipament, nu înțelegeam rostul acelor măsuri. Una da, una nu. mai scrie mama îndurerată ”

Ministrul Sănătății, după ce 6 copii au murit în secția ATI a Spitalului "Sf. Maria" din Iași. "O încălcare gravă a protocoalelor! Dacă le respectau, infecția nu s-ar fi răspândit!"

Fetița fusese internată cu o afecțiune rară, iar după transferul în ATI, starea ei s-a deteriorat rapid. Mama susține că bacteria care i-a fost fatală ar fi fost contractată acolo. „În primele trei zile am luat bacteria. Eu zic că e de la cateter,” afirmă ea.

Testele pentru identificarea infecției au fost făcute abia după apariția simptomelor severe. „În seara în care a făcut febră, au făcut o presupunere și au luat analiza. Rezultatul a venit miercuri – era deja prea târziu.”

În ultimele zile, fetița a avut nevoie de transfuzie de sânge, trombocite și un tratament complex. „Era puternică, reacționa, vorbea, schița zâmbete. Dar aseară era agitată și i-au dat calmante,” povestește mama, vizibil afectată.

Această mărturie vine în contextul unei anchete epidemiologice declanșate de DSP Iași, după ce s-a confirmat prezența bacteriei Serratia marcescens în secția ATI. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat situația drept „inacceptabilă” și a dispus un control de urgență, promițând demiterea celor responsabili.