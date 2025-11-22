"Distrigaz Sud Rețele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale a instalației comune de utilizare ce alimentează imobilul situat pe strada Drumul Gura Caliței nr. 60 - 62, bloc Corp C2, din sectorul 3 al municipiului București: În urma unui incident produs la instalația de utilizare a gazelor naturale, ce alimentează imobilul de la adresa mai sus menționată, s-a declanșat electrovana de siguranță montată pe aceasta. Ca urmare, pentru asigurarea condițiilor de securitate, Distrigaz Sud Rețele a închis și sigilat robinetul de branșament care alimentează instalația de utilizare, astăzi, 22 noiembrie 2025, începând cu ora 12:47. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectați 126 de clienți casnici și non casnici alimentați prin intermediul acestei instalații comune de utilizare", se arată în comunicat.



Distrigaz Sud Rețele menționează că a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecțiunilor instalației de utilizare, care au condus la declanșarea electrovanei de siguranță. Potrivit legislației în vigoare, instalația comună de utilizare aparține clienților și nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Rețele.



Conform reglementărilor elaborate și aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Rețele, a clienților afectați, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții: contractarea, de către clienți, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor și efectuarea reviziei tehnice a instalației de utilizare; transmiterea către Distrigaz Sud Rețele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.



După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.

Profitul Romgaz a crescut cu peste 7% în primele nouă luni din 2025