Sursa respectivă precizează că decretul privind operaţiunea a fost semnat de preşedintele Vladimir Putin şi îl citează pe contraamiralul Vladimir Ţimlianski din Marele Stat-Major, potrivit căruia vor fi chemaţi sub arme circa 147.000 de tineri din cei 700.000 încorporabili, relatează Agerpres.



Ţimlianski a subliniat că noii recruţi nu vor fi trimişi să lupte în Ucraina. El a declarat vineri că, pentru prima dată, convocările vor fi trimise de districtele militare şi sub formă electronică; până acum, ordinele erau trimise doar prin poştă, procedură care va continua acolo unde nu există mijloace informatice.



Campania de recrutare este prima din cele două programate anul acesta şi se va încheia în 15 iulie.



Serviciul militar cu durata de cel puţin un an este obligatoriu pentru cetăţenii ruşi de sex masculin cu vârste între 18 şi 27 de ani.