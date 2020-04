În prima linie în lupta cu coronavirus, la Spitalul Colentina. Dr. Andrei Haidar: ”După ce a trecut primul șoc, ne-am organizat”

Unul dintre medicii care luptă în aceste vremuri să salveze pacienții infectați cu coronavirus este Dr. Andrei Haidar, coordonatorul Departamentului de Gastroenterologie de la Spitalul Colentina, devenit spital suport. Doctor în științe medicale, Andrei Haidar a trecut prin multe experiențe complexe și complicate în cariera sa, iar acum trăiește povara oamenilor cărora nu le vedem foarte bine fețele în aceste zile.

Medicul sirian Andrei Haidar a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru Realitatea.NET, despre perioada în care sistemul medical este greu încercat și a povestit cum este să lupți în linia I cu coronavirusul. Acesta a mărturisit că sentimentul de teamă a existat la început, însă, după ce a trecut șocul, s-au organizat și au mers înainte.

Reporter: Domnule doctor, trăim vremuri unice în care ne este restricționată libertatea cum nu s-a mai întâmplat de zeci de ani. Cât de gravă e situația generată de noul coronavirus?

Andrei Haidar: Gravitatea situației nu este dată doar de un virus nou, la care nu avem anticorpi. Sistemul medical în România și, nu numai, nu a fost pregătit să rezolve mii de cazuri deodată. Politicienii, factorii de decizie au fost luați prin surprindere, cu rare excepții. Pe de altă parte, omul este un “animal” social”, iar la noi socializarea este mult mai “acută” față de societățiile nordice de exemplu și este foarte greu să schimbi, peste noapte, comportamentul uman când este vorba de obiceiuri.

La noi, spitalele sunt așa cum sunt, iar dacă este să respectăm normele europene de funcționare ale spitalelor, marea majoritate a spitalelor trebuie să fie închise. Nu avem circuite, saloanele au multe paturi, etc.

În ultimii 30 de ani, politicienii nu au investit nici în sănătate și nici în învățământ așa cum ar fi trebuit, iar o țară nu se poate dezvolta fără învățământ și sănătate. Abordarea acestor probleme, cum a fost de altfel mai în toate domeniile, au fost marcate de amatori și amatorism, iar consecințele nu au întârziat să apară.

Reporter: Vedem în perioada asta că nici cele mai tehnologizate sisteme de sănătate din lume, precum cel american, nu sunt concepute pentru o pandemie copleşitoare. Cum vă descurcați la Spitalul Colentina? Este pregătită unitatea pentru un surplus de pacienți?

Andrei Haidar: Gestionarea acestei boli depinde de mulți factori. Sistemul de sănătate american este ultimul la care trebuie să ne raportăm. Sistemele din nordul Europei, Corea de Sud, Japonia, Germania au făcut față mai bine decât Statele Unite, dar nicio țară nu a fost foarte bine pregătită, deși ar fi trebuit.

Comparativ cu alte boli, acest virus este o glumă, dacă ne raportăm la numărul deceselor. Dacă va uitați pe statisticile mondiale, o să vedeți că anul acesta au murit de gripa sezonieră peste 150.000 de oameni, peste două milioane de copii sub 5 ani, peste 500.000 de virusul HIV, peste două milioane din cauza cancerului, peste 300.000 din cauza malariei și așa mai departe și asta doar anul ăsta. În România, nu avem statistici exacte, dar se spune că avem între 1000 și 1500 de morți pe zi cauzate de alte boli, adică, cu mult mai mult decât cei cu covid, dar nimeni nu s-a sesizat până acum. Abordarea trebuie schimbată. Toate bolile și toți oamenii sunt la fel de importanți, nu doar cei cu covid. Am, de exemplu, un pacient de 43 de ani, diagnosticat de mine în martie cu cancer gastric, nu l-a mai operat nimeni până acum, pentru că nu este urgență. Iar apendicita acută este o urgență? Cum vine asta? Ca acest pacient sunt foarte mulți, iar factorul ”timp”, pentru cancer, este extrem de important.

În România încă nu avem programe naționale pentru prevenirea cancerul colorectal, de col uterin, de sân, etc. iar motivul este simplu: politicienii și cei care conduc sistemul nu s-au ocupat, pur și simplu și-au văzut de interesele lor politice, de grup, personale, etc.

Reporter: Aveți vreun sentiment de teamă, uman până la urmă, în momentul în care plecați către spital, știind că mergeți într-un loc periculos?

Andrei Haidar: Dacă avem sentimente de teamă? Normal că avem, însă după ce a trecut primul șoc, ne-am organizat, am făcut circuitele, am făcut rost de echipamente de protecție și aici nu pot să nu mulțumesc clubului ROTARY Pipera, care ne-a sprijinit cu peste 150.000 de lei pentru achiziționarea echipamentelor necesare. Mulți oameni de bine s-au oferit să doneze bani și să ajute cadrele, spitalele. Mulțumim tuturor; ajutorul vostru este de neprețuit.

Reporter: Ați avut intervenții chirurgicale asupra unor pacienți infectați. Cum decurge o operație îmbrăcat în acel echipament care, din afară, pare incomod?

Andrei Haidar: Avem intervenții endoscopice pentru pacienții care necesită așa ceva, luăm toate măsurile de protecție și mergem înainte. Avem o echipă formată din profesioniști de înaltă clasă și suntem pregătiți să rezolvăm orice problemă digestivă la nivel înalt. De altfel, Secția de Gastroenterologie Colentina este bună.

Reporter: Care este comportamentul și starea de spirit în general a oamenilor infectați? Se tem? Sunt optimiști?

Andrei Haidar: Pacienții noștri sunt diferiți, așa cum este firesc, unii mai speriați, alții mai puțin, unii mai grav, dar, în general, problemele de comportament au fost puține. În general au cooperat bine.

Reporter: La final, ca o glumă, dacă ar fi să alegem între ce se întâmplă acum în Siria și un spital suport pentru covid din România, unde am fi mai în siguranță?

Andrei Haidar: Dacă e mai bine în Siria sau aici din punct de vedere al siguranței? Nu m-am gândit la așa ceva. Ce pot să spun este că aici îmi fac meseria, aici trăiesc, consider România țara mea și așa mă comport. Siria este țara în care am petrecut primii 17 ani din viață, este o țară minunată și cu oameni minunați, dar este și o țară lovită de soartă, iar nenorocirea ei este un regim nenorocit sprijinit de un alt regim nenorocit care se numește regimul lui Putin, împreună cu alți allahi din Iran, dar sunt convins că vor trece peste.

Moartea este un lucru de care nu scapă nimeni, dar viața este foarte valoroasă și trebuie să facem tot ca să protejăm viața noastră și viața pacienților noștri. Aceasta este menirea noastră ca medici.

Sunt convins că omenirea va trece peste acest virus, așa cum a trecut de fiecare dată, însă sper să fie o lecție pentru noi toți, ca să tragem concluziile necesare. În opinia mea, învățământul și sănătatea sunt domeniile cheie pentru succesul oricărei țări. Sistemul de organizare mondial, ca o consecință la al doilea război mondial, nu mai funcționează și a ajuns să fie o piedică serioasă. Nu mai putem merge așa. Trebuie schimbat. Omenirea nu poate face față decât împreună. Omul trebuie să fie centrul atenției. Diversitatea este normalul. Diveristatea culturală, etnică, religioasă, etc este un lucru normal, aceasta este de fapt bogăția noastră. Dacă nu înțelegem că doar împreună putem supraviețui, nu avem nicio șansă. O legislație modernă este aceea bazată pe cetățean. Indiferent de religie, de sex, de apartenență etnică, trebuie să avem aceleași drepturi și aceleași îndatoriri.

Nu cred în “bunavoința” oamenilor, este nevoie de un sistem bazat pe cetățean, legile să fie respectate, iar pentru a fi respectate trebuie să avem un sistem modern, cu separarea puterilor între instituțiile statului, iar legea să fie peste toată lumea. Presa are un rol cheie în societatea modernă, dar și spiritul civic. Este un drum lung, plin de neprevăzute. Eu, personal, sigur nu voi trăi să văd așa ceva, dar ce reprezintă 100 sau 200 de ani în istoria pământului?!