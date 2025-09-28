În aproape jumătate din discursul istoric de la ONU, Trump a vorbit doar despre el. Statisticile care arată prioritățile președintelui SUA

În aproape jumătate din discursul istoric de la ONU, Trump a vorbit doar despre el. Foto: Visual Capitalist

La Adunarea Generală a ONU din 2025, Donald Trump a susținut un discurs ce a stârnit reacții puternice pe plan internațional. Textul integral al declarației sale conține 424 de propoziții, iar analiza tematică arată, de fapt, prioritățile administrației sale.

Cum s-a împărțit discursul – top categorii

Din cele 424 de propoziții, ponderea temelor abordate se structurează astfel:

  • Referiri la sine sau la propria administrație: 198 propoziții, adică 46,7%

  • Politici externe, războaie, NATO, comerț etc.: 72 propoziții, respectiv 17,0%

  • Migrație și teme conexe: 46 propoziții (11%)

  • Critici la adresa ONU (general): 34 propoziții (8,0%)

  • Clima / energie verde prezentate drept înșelătorie: 29 propoziții (7%)

  • Probleme interne americane: 26 propoziții (6,1%)

  • Segment dedicat imobiliarelor / renovării sediului ONU: 12 propoziții (2,8%)

  • Comentarii la teleprompter sau pe scări rulante: 7 propoziții (1,7%)

Focalizare pe sine și pe propria administrație

Cel mai dominant fir tematic este cel legat de autorul discursului: aproape jumătate din propoziții au fost consacrate referirilor la sine sau la activitatea guvernului său, conform analizei VisualCapitalist. În aceste pasaje, Trump a elogiat deciziile sale de politică externă și a revendicat rolul său în evoluția economică a SUA.

Mesaje cheie spuse direct de Trump

Printre afirmațiile care au atras atenția se numără:

 

  • „Nu ne vom preda niciodată suveranitatea unei birocrații globale nealese.”

  • „America prosperă pentru că am pus America pe primul loc. Și alte națiuni ar trebui să facă la fel.”

  • „ONU a fost fondată pe ideea de pace, dar prea des a devenit o platformă pentru ipocrizie.”

  • „Țările voastre se duc de râpă dacă nu vă rezolvați propriile probleme.”

 

O premieră diplomatică marcată de dispută

Prezența lui Trump la ONU, după o perioadă de absență, marchează o revenire mediatizată în diplomația globală. Discursul său polarizant — între intervenții agresive și digresiuni personale — transmite mult despre linia pe care dorește să o urmeze în mandatul său.

