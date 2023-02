Un accident între un camion blindat și un autobuz a provocat moartea a 20 de persoane și rănirea altor 60 în Africa de Sud, a anunțat marți departamentul de transport din provincia Limpopo, citat de AFP.

„Douăzeci de persoane au fost ucise în mod tragic într-un accident după ce un camion de transport de bani a pierdut controlul și s-a ciocnit frontal cu un autobuz care mergea în direcția opusă”, luni, la ora 15.00 GMT, a precizat departamentul, într-un comunicat.

TRAFFIC ALERT🚨

Monday, 13 February 2023



ROAD CLOSURE| Motor vehicle accident involving a bus on the N1 northbound, after Hendrik Verwoerd tunnel towards Musina. The road is currently closed for emergency services to attend to the scene. pic.twitter.com/C7Sth2LUzS