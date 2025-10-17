Cele trei locuiau în blocul unde a avut loc explozia și pe care autoritățile au luat decizia să îl dărâme, deoarece structura de rezistență a fost grav afectată.

Femeia a povestit cu ochii în lacrimi, în timp ce își strângea la piept cele două fete, că ea a fost cea care a sunat joi, la pompieri, iar administrația blocului a refuzat să cheme un specialist de la Distrigaz pe motiv că este scump.

”Nu au vrut să cheme specialist că ne costă bani. Administratora......Am chemat pompierii, eu ieri și nu au vrut să mai cheme mai departe că ne costă bani. Doamne, nu pot să cred! Nu mai avem casă. (...) O să fim bine mami”, a povestit mama celor două fete.