În timp ce oamenii legii efectuează cercetări la fața locului pentru a descoperi cum s-a produs teribilul incident, locatarii blocului încearcă să își recupereze bunurile.

Cum autoritățile nu le permit accesul în imobil din cauza pericolului de prăbușire, oamenii care aveau mașinile parcate în zona respectivă s-au dus sâmbătă să le ridice.

Din păcate, mulți dintre ei nu au mai avut ce să recupereze, decât un morman de fiare, care cel mai probabil va ajunge la cimitirul de mașini.

Pe rețelele de socializare au apărut noi imagini cu una dintre mașinile surprinse de suflul exploziei. Este vorba despre un autoturism marca BMV care a fost distrus complet de bucățile uriașe de beton care au căzut în urma deflagrației.

Imaginile respective au stârnit un val de reacții din partea interbauților care au constatat cu stupoare cum ”munca unui om distrusă într-o secundă”.

