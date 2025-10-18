Până în prezent, peste 20 de persoane au fost audiate, iar potrivit lui Georgian Drăgan, directorul de comunicare al IGPR, vor fi audiate și victimele rănite, atunci când starea de sănătate le va permite acest lucru.

Georgian Drăgan a subliniat că primele echipaje de ordine publică din cadrul Poliţiei au ajuns la ora 9:11, la trei minute după ce explozia a fost anunţată.

”Cu privire la situația victimelor, au fost declarate decedate trei persoane, alte 15 au fost transportate la spital, iar alte trei persoane asistate medical la fața locului au refuzat transportul la spital. Dintre cele 15 persoane transportate la spital, 7 au fost externate, o persoană, respectiv un bărbat a fost transferat în Austria la o unitate medicală.

Așadar, au mai rămas 7 persoane internate în unitățile medicale din Capitală. Bineînțeles, că vor fi și acestea audiate atunci când situația medicală le va permite acest lucru”, a spus chestorul de poliţie Georgian Drăgan.

La rândul său, Alexandru Poroșanu, directorul adjunct al Institutului de Criminalistică, a declarat că identificarea persoanelor decedate se va face pe baza probelor ADN. Comisarul a explicat că cele trei victime decedate sunt femei, iar două dintre cadavre sunt încă neidentificate, însă din informațiile pe care autoritățile le au este posibil ca ele să aparțină unei femei în vârstă de 55 de ani și a uneia de 61 de ani.

”Nici acum nu putem să intrăm în zona afectată direct de deflagrație. Este forate instabilă, abia reușim să facem partea de cercetare la fața locului în partea adiacentă. Probabil că va dura un pic până când experții ne vor da accesul ca să putem să facem activitatea și acolo.

Cu toate acestea, s-au folosit drone pentru a fi făcute fotografii și să poată fi vizionată zona și din exterior.

Pe partea de identificare a victimelor, s-au demarat deja procedurile. Două dintre cadavre sunt femei. De fapt, toate trei sunt femei, dar două sunt neidentificate încă.

Urmează să fie identificarea făcută pe partea de ADN. E vorba de o victimă de 51 de ani care locuia împreună cu soacra şi cu soţul şi o victimă în vârstă de 65 de ani care locuia singură. Acum, la Institutul Naţional de Criminalistică se face identificarea lor pe bază de ADN”, a declarat comisarul șef Alexandru Poroșanu, directorul adjunct al Institutului de Criminalistică.