Cum arată în interior apartamentele distruse de deflagrație

UPDATE 07:52 - Pacienții internați la Spitalul Floreasca sunt stabili, cei doi se recuperează după intervenția chirurgicală, iar probabil săptămâna viitoare se vor externa, au declarat pentru Realitatea Plus reprezentanții unității medicale.

UPDATE 07:47 - Una dintre victime a fost transferată de la Spitalul Universitar către o unitate medicală din Austria. Bărbatul, în vârstă de 55 de ani, era internat în stare gravă de ieri fiind la terapie intensivă. El fost transferat în Austria unde va primi îngrijiri fiindcă, în continuare, marii arși nu pot fi tratați în țară. Mai e o femeie în vârstă de 78 de ani, internată și stabilizată la Spitalul Bagdasar Arseni, iar la spitalul Grigore Alexandrescu mai sunt 2 pacienți din explozia de la Rahova.

Sunt controverse uriașe după tragedie pentru că explozia s-ar fi produs de la o acumulare de gaze, deși alimentarea în zonă fusese oprită cu o zi înainte, dar cineva a rupt sigiliul pus de Distrigaz și ar fi repornit alimentarea. Aseară au fost audiate mai multe persoane, printre care și președintele și administratorul blocului distrus.

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a preluat ancheta în cazul exploziei devastatoare din Sectorul 5 al Capitalei, produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, în urma căreia trei persoane au murit și alte 13 au fost rănite.

Decizia a fost luată „având în vedere complexitatea cauzei”, în temeiul articolului 325 din Codul de procedură penală, potrivit unui comunicat transmis de Compartimentul de Informare și Relații Publice al Parchetului.

Dosarul a fost preluat de Curtea de Apel București

Dosarul, înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București, a fost preluat de procurorii de la Curtea de Apel pentru continuarea cercetărilor în vederea stabilirii cauzelor și a responsabilităților.

Anchetatorii efectuează investigații in rem sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere din culpă, prevăzută de articolul 255 alineatele 1 și 2 din Codul penal.

„În vederea aflării adevărului judiciar și stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, precum și a identificării persoanelor responsabile, sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze: cercetarea la fața locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice și orice alte mijloace apreciate a fi concludente și utile”, se arată în comunicatul Parchetului.

Activitățile de anchetă se desfășoară cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, precum și al Serviciului Omoruri și Serviciului Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Parchetul menționează că, pe măsură ce ancheta va avansa și împrejurările vor permite, vor fi comunicate informații suplimentare despre caz.

Explozia, produsă în dimineața zilei de 17 octombrie, a distrus o parte a blocului de opt etaje din cartierul Rahova, provocând o tragedie care a zguduit Capitala. Autoritățile au declarat clădirea cu risc de colaps, iar investigațiile continuă pentru a stabili cauza exactă a deflagrației.

La multe ore după producerea exploziei la blocul din cartierul Rahova, în urma căreia au murit 3 oameni, la orele târzii ale serii, președintele Nicușor Dan a dat dovadă de solidaritate, parcă în ciuda celor care îl acuzau că este plecat în weekend.