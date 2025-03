Ilie Bolojan a afirmat, la finalul unei întrevederi cu Maia Sandu, că 'modul în care se va obține pacea pentru Ucraina va influența decisiv' securitatea comună a României și a Republicii Moldova.



'Am avut un schimb de opinii privind implicațiile discuțiilor despre pacea în Ucraina și importanța strategică a regiunii Mării Negre. România și Republica Moldova insistă ca nicio decizie privind pacea în Ucraina și nici o decizie privind viitorul poporului ucrainean să nu poată fi luată fără Ucraina și fără garanții de securitate corespunzătoare. Modul în care se va obține pacea pentru Ucraina va influența decisiv securitatea noastră comună. Am subliniat și faptul că formatul de dialog trilateral România - Republica Moldova - Ucraina este esențial pentru aprofundarea conectivității celor trei state, mai ales în domeniul energiei', a precizat Bolojan.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că suveranitatea aparține poporului, 'nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari', iar securitatea Republicii Moldova este și securitatea României și invers.

Ilie Bolojan, a declarat, sâmbătă, că autoritățile române vor susține intensificarea sprijinului, inclusiv financiar, pe care Uniunea Europeană îl acordă Republicii Moldova pentru o integrare europeană sustenabilă.



El a afirmat, la Chișinău, în cadrul unei conferințe de presă susținută în comun cu Maia Sandu, că 'integrarea europeană este singura opțiune care poate aduce răspunsuri durabile la problemele Republicii Moldova'.



'Acum se deschide în fața dumneavoastră o perioadă extrem de importantă, o oportunitate istorică, accelerarea proiectului european, care este cadrul cel mai potrivit al modernizării și dezvoltării de ansamblu, în beneficiul direct al cetățenilor. Vă asigur că România vă va fi alături. Integrarea europeană este singura opțiune care poate aduce răspunsuri durabile la problemele Republicii Moldova. Vorbim pe fond despre promovarea reformelor în spirit european, de modernizarea în ansamblu a societății și economiei, aspecte ce răspund în cel mai înalt grad așteptărilor cetățenilor. Știm din proprie experiență cât de greu este acest drum, dar știm la fel de bine că aceasta este singura cale care poate duce la un viitor demn, liber și prosper alături de familia europeană. Punctul final al acestui proces este o integrare sustenabilă în Uniunea Europeană. Vom susține, pe lângă partenerii europeni, intensificarea sprijinului pe toate palierele - financiar, expertiză și proiecte - pentru atingerea acestui obiectiv', a susținut Bolojan.

Poziționarea României vizavi de NATO și UE. Ilie Bolojan, anunț important de la Palatul Cotroceni



Liderul de la București a adăugat că anul 2025 este 'unul foarte important atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova, având în vedere alegerile următoare', atât cele prezidențiale din România, cât și cele parlamentare din Republica Moldova.



'Gestionarea cu înțelepciune a problemelor și provocărilor interne este esențială, precum și continuitatea pe calea europeană a reformelor. Am hotărât să întărim acțiunea noastră comună, să promovăm mai multe inițiative menite să combată dezinformarea și să consolideze comunicarea strategică', a adăugat șeful statului român.



Ilie Bolojan s-a referit la situația de securitate din regiune, precizând că 'Republica Moldova este profund afectată' și asigurând că România este alături de autoritățile de la Chișinău.



'În ceea ce privește situația de securitate, războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să genereze provocări pentru Republica Moldova. Republica Moldova este profund afectată și trebuie să-și consolideze securitatea pentru a-și proteja cetățenii. Reafirm mesajul transmis cu fiecare prilej de partea română: Republica Moldova nu este singură în fața acestor provocări. România, precum și numeroșii parteneri externi, sprijină pe deplin obiectivul Republicii Moldova de consolidare a rezilienței și securității sale', a mai afirmat Bolojan.

Maia Sandu: Suveranitatea aparține poporului, nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari

Liderul de la Chișinău a subliniat, sâmbătă, la finalul unei întrevederi pe care a avut-o cu omologul său român, Ilie Bolojan, că România și Republica Moldova pot fi mai puternice doar împreună.

Ilie Bolojan a dat un răspuns despre o eventuală candidatură la prezidențiale

'Republica Moldova și România trec fiecare prin momente dificile. Vedem în jurul nostru tentative de destabilizare, atacuri hibride, corupție electorală, ne confruntăm cu o propagandă agresivă, cu minciuni menite să ne divizeze și să slăbească încrederea oamenilor în democrație. Trebuie să spunem clar: minciuna nu devine adevăr doar pentru că este repetată la nesfârșit. Libertatea de exprimare nu înseamnă dreptul de a manipula. Este datoria noastră să apărăm adevărul, să protejăm oamenii de minciuni și să ne asigurăm că dezbaterea democratică rămâne una onestă și bazată pe fapte, nu pe manipulare. Fiecare dintre aceste încercări sunt și un prilej de a ne sprijini reciproc și de a demonstra că împreună suntem mai puternici, pentru că securitatea Republicii Moldova este și securitatea României, iar securitatea României este securitatea Republicii Moldova. Iar împreună, uniți sub steagul Uniunii Europene, vom fi și mai puternici. De aceea am toată încrederea că vom continua să protejăm alegerile libere, să combatem corupția electorală în orice formă s-ar deghiza și să apărăm dreptul cetățenilor noștri de a decide singuri viitorul lor, pentru că asta e suveranitate, oamenii, poporul să decidă ce viață își doresc, nu Moscova', a afirmat Maia Sandu într-o conferință de presă comună cu Ilie Bolojan.



Aceasta a precizat că România este 'cel mai bun prieten' și 'cel mai important partener' al țării sale.



'România este cel mai important partener al Republicii Moldova, cel mai bun prieten, cel mai puternic avocat, umărul pe care ne sprijinim la greu și alături de care mergem înainte. De-a lungul anilor, România ne-a fost mereu alături, cu sprijin concret, cu proiecte care îmbunătățesc viața oamenilor, cu o voce clară și fermă în susținerea parcursului nostru european. Împreună am construit drumuri, am renovat școli și grădinițe, am conectat rețele de energie și am investit în satele noastre. România este un partener de încredere în eforturile noastre de a deveni un stat modern, european. Dincolo de proiectele comune, ne leagă o viziune pentru viitor, ne leagă dorința de a trăi în pace, în libertate, în democrație', a adăugat liderul moldovean.



Președintele Republicii Moldova a avocat trecutul țării sale, arătând că 'Moscova a vrut să ne șteargă identitatea, să ne omoare limba și cultura'.



'Noi cunoaștem alternativa, știm cum e să fii lipsit de frați și prieteni. Noi am trăit vremuri în care Moscova a vrut să ne șteargă identitatea, să ne omoare limba și cultura, vremuri în care ne-au impus granițe artificiale, ne-au separat prin sârmă ghimpată, despărțind familii, prieteni, frați de surori, vremuri în care ei au pretins că știu cine suntem, ce să gândim, cum să vorbim. Astăzi suntem aici, dovedind că am rezistat, că suntem mai puternici decât cei care au vrut să ne dezrădăcineze și să ne reducă la tăcere, că suveranitatea aparține poporului, nu se dictează de la Moscova, nu se cumpără cu bani murdari, a mai precizat Sandu.

Bolojan, reacție întârziată după scandalul uriaș dintre Trump și Zelenski: "Securitatea Ucrainei este crucială pentru securitatea Europei"