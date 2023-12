Detalii inedite din trecutul lui Elon Musk ies la iveală, dezvăluind o latură mai puțin cunoscută a magnatului tehnologic. Conform Business Insider, care citează biografia miliardarului scrisă de Walter Isaacson, Elon Musk a „leșinat" după mai multe pahare de vodcă în timpul unei întâlniri de afaceri la Moscova.

Potrivit revistei, Musk dorea să lanseze o misiune pe Marte la începutul anilor 2000 . A fost organizată pentru el o întâlnire cu oameni de afaceri din Rusia pentru a discuta despre achiziția de rachete rusești. Înainte de a ajunge în Federația Rusă, antreprenorul s-a oprit la Paris, unde a participat la o petrecere. Prin urmare, când Musk a ajuns la Moscova, era deja băut, notează publicația, citată de ZiuaNews.

O publicație franceză dă de pământ cu Diana Șoșoacă: „Vulgară, agresivă, brutală, visceral antiamericană”

Potrivit biografiei, vodca a fost servită în timpul prânzului la un restaurant din Moscova. Rușii i-au dat lui Musk și o sticlă de vodcă, a cărei etichetă înfățișa un antreprenor pe Marte. „Musk, care își sprijinea capul cu mâna, a leșinat și s-a lovit cu capul de masă", notează Isaacson in biografia lui Musk, în care își compară copilăria cu o „versiune militarizată a Lord of the Flies" și detaliază funcționarea sateliților Starlink într-o zonă de operațiuni speciale rusești.

Unele terenuri ale Primăriei Capitalei ar putea fi disponibile pentru achiziție. Viceprimarul a înaintat proiectul de lege