Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, sambata 22 martie 2025

Apa poate parea minunata, dar mai bine nu ne aruncam in ea inca! Luna intra in pragmaticul Capricorn de la primele ore, unde va forma o cuadratura cu Soarele, creand o disonanta intre nevoile noastre emotionale si cele fizice. Soarele se va alinia cu Venus retrograda in Berbec, oferindu-ne noi obiective de urmarit, dar trebuie sa o facem cu intelepciune si precautie – altfel riscam sa fim dezamagiti de rezultate. Ceea ce pare atragator nu este intotdeauna si implinitor.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi te poti comporta ca o persoana schimbata. Esti un mai bun ascultator desi punctul tau forte este sa vorbesti si iti folosesti aceasta caracteristica des si cu succes. Faptul ca stai si asculti cu adevarat pe altii dovedeste ca nu esti o persoana doar orientata pe sine si ca esti dispus sa faci ceva si pentru bine altora sau DOAR pentru binele altora.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Astazi ti se anunta o stare de spirit exuberanta si plina de energie si actiune. Multe oportunitati pe planuri diverse se vor deschide in fata ta si esti mai mult decat pregatit sa profiti de ele din plin. Urmeaza-ti azi instinctele care te vor duce spre ceva bun in finante dar si in viata personala si in relatii. Ziua este plina de evenimente care iti aduc beneficii daca iti dai voie sa te bucuri de ele din plin.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Te vei simti plin de incredere cu privire la expandarea orizonturilor tale, chiar daca familia nu te intelege si are ceva de obiectat. Fii comis in fata ta cu privire la ceea ce vrei sa faci pentru viata ta. Nu face nimic sub acoperire, ci adu la lumina si la suprafata orice ai pe rol. Nu te teme ca opiniile altora te-ar da inapoi pentru ca doar de tine depinde sa pui in practica ce iti doresti. Poti vedea cum noi atasamente vin in graba in viata ta sub forma prieteniilor.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astazi este o zi in care culegi unele beneficii de pe urma muncii tale sustinute. Poti primi recunoastere si respect care te vor bucura. Finantele arata bine iar la locul de munca sau in colectivele in care functionezi poti fi aplaudat pentru munca sau contributia ta. Esti sfatuit sa porti culori deschise astazi in vestimentatie pentru ca atrage energia pozitiva.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

In timp ce ziua iti indica faptul ca vei avea clipe pe cinste, este totul prudent ca in prima parte a zilei sa dedici timp pentru a completa sarcinile de facut si pe care le ai in asteptare. Deasemenea, ajusteaza si coordoneaza-ti programul cu ceilalti membri de familie sau colegi pentru a nu aparea dificultati sau neintelegeri mai incolo. Poti primi vesti bune azi, deci asteapta-te la ce e mai bun.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi te simti foarte aventuros si esti determinat sa iti construiesti calea ta pe care sa o urmezi, chiar daca e vorba doar de alegeri obisnuite ale zilei. De apar obstacole, le vei depasi prin determinare si vointa. Nu se anunta elemente adverse care sa iti blocheze azi progresul. Asadar, iti poti planifica activitati mai dificile pentru ca vei avea succes cu ele, rezolvandu-le repede si fara batai de cap.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

S-ar parea ca vezi mult haos si confuzie. Dar de indata ce acest nor se ridica, vei vedea si de ce. Se anunta multe oportunitati si aglomerarea de posibilitati iti poate genera aceasta perceptie. Fa-ti timp in tihna sa studiezi tendintele, sa vezi ce se potriveste pentru tine din tot ce exista la dispozitie in acest Univers generos. Nu intra in panica in fata schimbarilor pentru ca ele sunt inevitabile si au capacitatea sa iti picteze viitorul in culori luminoase.

Continuarea pe Sfatul Parintilor.