De asemenea, urmeaza un trigon lunar cu Soarele in Sagetator, ceea ce poate starni o scanteie in fiecare dintre noi, motivandu-ne sa luptam pentru realizarea visurilor noastre. Pe de alta parte, Mercur formeaza un sextil cu Saturn, indreptandu-ne atentia exclusiv catre realizare si implinire. Astazi, ne va fi mai usor decat de obicei sa bifam sarcinile in desfasurare, asa ca este intelept sa folosim cu intelepciune aceasta energie productiva.

Horoscop zilnic BERBEC

O noua energie va incepe sa functioneze in viata ta. Vei vedea ca echilibrarea vietii de familie cu aspectele de cariera devine mult mai usoara decat inainte. Toate ezitarile vor disparea si actiunile tale vor fi marcate de un nivel de incredere fara precedent. Vei putea si sa rezolvi orice sentiment ambivalent legat de cei apropiati tie de la munca si din familie.

Horoscopul zilei TAUR

Daca ti se pare ca vezi in jur mult haos si multa confuzie, treci dincolo de aparenta pentru ca norul se va da la o parte si vei intelege motivele. Sunt multe care iti sunt oferite de Univers iar aglomerarea lor iti poate parea ca un haos. Ia-ti timpul necesar si sorteaza ce conteaza si ce nu. Vei vedea dintr-o data o perspectiva clara si optimista. Schimbarile sunt inevitabile si au capacitatea de a-ti picta viitorul in culori stralucitoare.

Horoscop azi GEMENI

Azi nu e o zi in care sa iti iei angajamente ferme, in special cand vine vorba de relatii. Atmosfera zilei pune accent pe unificari si reconcilieri. Procedeaza cu atentie inainte de a lua decizii de termen lung. Daca esti pe cale sa faci un pas mare la munca sau in viata personala, incearca sa amani decizia pana cand gandurile iti sunt mult mai clare.