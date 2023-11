Cu fiecare mutare a planetelor în zodii, viețile noastre sunt supuse schimbărilor și influențelor astrologice. Astfel, weekendul 1-3 decembrie 2023 promite să fie unul cu adevărat special, în special datorită tranziției planetei comunicării, Mercur, în Capricorn. Această mutare aduce o energie practică și încrezătoare în atmosfera generală, ajutându-ne să ne pregătim pentru retrogradul lui Mercur care urmează în curând. Cu siguranță, ne vor aștepta surprize și schimbări în domeniul comunicării.

Horoscop weekend. BERBEC

Poti avea un anumit fler pentru o situatie financiara ce te preocupa iar tu, dintre toate zodiile, stii cat de important este sa ai incredere in instinctele tale. Pana la urma, esti unul din cele mai intuitive zodii. Totusi, in acest caz poate fi vorba de o miscare riscanta si e bine sa stii exact ce faci inainte de a trece la o miscare mai mare. Mentine-ti deocamdata orice inspiratie, revelatie, idee, instinct doar pentru tine. Daca incepi sa vorbesti inainte de a face actiuni si de a fi ceva real, vei dilua energia pozitiva si cine stie, pot fi oameni care sa iti deturneze planurile, din varii considerente ce nici nu mai conteaza. conteaza doar ce e bine pentru tine, iar acum e bine sa fii discret si sa aduni informatii.

Horoscop weekend. TAUR

Contextul astral al acestor zile iti favorizeaza sentimente puternice ca intensitate despre mai multe subiecte. Pe de-o parte te simti motivat si dornic sa actionat, pe de alta parte te gandesti destul de mult la motivele pentru care o faci. Aceeasi indoiala pare ca o manifesti si legat de o decizie care ti-ar putea influenta viitorul semnificativ. Gandeste-te cu multa atentie de ce este importanta pentru tine, iar motivele palpabile iti vor da indicatii valoroase ce ai de facut. Prietenii nu sunt cea mai puternica sursa de informatie si recomandare, daca cauti sfaturi de la ei. Raspunsurile sunt mereu in inima ta.

Horoscop weekend. GEMENI

Daca discuti in public o idee neobisnuita pe care o ai, te poate inspira sa o pui si in actiune. Cumva, ea suna diferit si mult mai plina de entuziasm cand o vorbesti si o auzi cum suna. Feedbackul pe care il primesti de la altii te poate ajuta sa aduni curajul necesar de a actiona. Este in regula daca planurile tale au nevoie de timp sa demareze. Mentine-ti atentia treaza si aduna detalii pana cand este timpul potrivit sa faci urmatorul pas. Va trebui sa iti mobilizezi curajul si spontaneitatea si sa faci un mare salt de credinta spre inainte. Va fi bine !

Horoscop weekend. RAC

Cu siguranta tu gandesti acum, dar si in general, in afara standardului si a cutiei de siguranta. In acest weekend, un prieten sau un grup social din care faci parte ar putea sa gaseasca foarte inspirationale ideile tale ingenioase. Nu fii surprins daca cineva este pregatit, dornic, disponibil si capabil sa actioneze conform acestui plan al tau. Calatoria sau conectarea cu oamenii ce sunt in afara cercului tau obisnuit poate fi parte din peisaj. Din fericire, esti pregatit sa mergi tot inainte cu planul tau. Altfel, ar putea aparea un conflict intre tine si un prieten al tau.

Horoscop weekend. LEU

Numai tu (si poate partenerul sau partenera ta) vei intelege motivatia din spatele lucrurilor pe care le faci. Un act curajos din partea ta va atrage atentia cu siguranta, desi numai timpul va spune daca actiunile acestea iti ajuta sau iti dauneaza reputatiei tale. Daca doresti sa obtii o reactie de la un parinte, un sef sau alta figura autoritara importanta, sunt sanse mari sa reusesti cu bine in misiunea ta. Nu este un lucru rau pentru ca a venit timpul sa iti afirmi autonomia. Pana la urma, tu esti seful vietii tale deci tu ai painea si cutitul. Ce alegi sa faci cu ele ?

Horoscop weekend. FECIOARA

O conversatie cu partenerul sau partenera ta sau cu un prieten apropiat te poate inspira sa privesti imaginea de ansamblu in care esti, scrie SfatulParintilor. Te poate ajuta mult sa ai o perspectiva mai clara de la cineva ce te cunoaste bine. Esti dispus sa te aventurezi intr-un plan curajos dincolo de granitele cunoscutului si familiarului. Asta poate implica sa pornesti pe calea unei aventuri in calatorie sau sa accesezi carti care sa iti extinda orizontul mental. Alegerea ta poate fi total diferita fata de calea pe care esti acum. Este momentul sa incerci ceva nou.

Horoscop weekend. BALANTA

Oamenii sunt plini de surprize. In acest weekend, cineva apropiat tie, cum ar fi partenerul sau un contact apropiat din plan profesional, te poate ajuta intr-un proiect important. Energia acestei persoane si opiniile sale pot fi ceva cam intense si dificil de gestionat pentru tine. Totusi, daca iti duce proiectul la urmatorul nivel, ar trebui sa gasesti o cale sa te lasi dus de flux. Chiar daca persoana are propriul sau interes pentru care se implica, tot poti vedea si gasi propriile tale beneficii din aceasta colaborare.

Horoscop weekend. SCORPION

Cand vine vorba de viata ta amoroasa, esti intr-o perioada in care gandesti destul de nonconformist. O noua perspectiva in relatii poate sa aduca un aer proaspat si binevenit la acest moment. O mai mare spontaneitate, flexibilitate si libertate individuala pot contribui decisiv in a face o relatie mult mai satisfacatoare. Poate sa releve si un nou nivel de incredere. Se merita sa dai la o parte vechi reguli si sa construiesti noi directii care sa reflecte actualele tale nevoi si stil de viata. Daca esti singur, un ganditor independent ce face lucrurile in felul sau unic ar putea fi perechea cea mai potrivita pentru tine.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Unele din ideile tale despre casa si viata de familie pot sa nu fie chiar asa de nebunesti cum par puse pe hartie. In acest weekend, s-ar putea sa fie nevoie sa gandesti in afara zonei de confort si cunoscut ca sa vii cu solutii pentru o dilema de zi de zi. Este un timp excelent sa faci schimbari bune acasa sau in rutina zilnica care sa faca ca lucrurile sa curga mai eficient. Asta poate sa insemne sa economisesti energia sau apa sau sa upgradezi computerele sau alte echipamente electronice sau electrocasnice din casa. Vei vedea ca membrii familiei sunt dispusi sa iti sustina planurile chiar daca asta inseamna sa faca fata unui oarecare deranj.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Unele din ideile tale de la acest moment sunt putin cam controversate. Totusi, ai putea gasi sustinere de la cineva care iti apreciaza disponibilitatea de a scutura lucrurile ca sa aduci un aer nou. Nu este ceva obisnuit zi de zi sa gasesti pe cineva care sa fie pe aceeasi lungime de unde cu tine, deci ar merita sa te implici cu timp si efort ca sa cultivi in acest weekend o conexiune mai puternica. Poate fi si o implicare romantica la un moment dat. Sau poate este doar o cunostinta ce iti apreciaza punctul unic de vedere. Oricare caz ar fi, nu ai de facut prea multa munca de convingere ca sa faca o prima miscare.

Horoscop weekend. VARSATOR

Planificarea ta financiara inventiva te poate ajuta sa previi sau sa avertizezi lumea cu privire la o potentiala criza pe planul de acasa. Este posibil sa fie ultima asemenea situatie inainte ca lucrurile sa se aseze pe un trend mai bun la acest capitol, deci mai rezista. Desigur, este un stres sa fii tot timpul cu ochii in patru la bani, dar macar ai invatat sa fii responsabil in situatii de criza decat sa intri in panica. Ai mai invatat si diferite smecherii care sa aduca beneficiu situatiei tale financiare in continuare. Priveste spre viitor. Este timpul sa faci planuri noi.

Horoscop weekend. PESTI

Tu ai multe de spus si unele din vorbele tale pot sa nu pice bine altora. In weekendul acesta ti se recomanda totusi sa nu incepi o confruntare cu nimeni. Totusi, te poti astepta ca unii oameni sa nu gestioneze prea bine cand tu iti rostesti adevarul. Fa tot ce poti ca sa fii diplomat, in special cand te simti furios. Iti poti schimba cuvintele folosite dar energia ta activa din spatele lor tot va arata cum te simti cu adevarat. Este mai bine sa scoti in exterior ce ai de spus cat timp esti calm si rational ca sa poti avea conversatii constructive.

