"Dintr-o data, vedeti ca Nicusor Dan nu mai are cifrele de 38-41 (de procente - n.r.). Nicusor Dan se duce spre 30. Va pot spune - si va rog sa pastrati inregistrarea si s-o difuzati in noaptea de 9 spre 10 iunie - alegerile se vor castiga in Bucuresti cu scorul de 27-28% pentru ca cei 3 candidati principali ai celor 3 formatiuni politice importante vor fi umar la umar si va conta foarte mult mobilizarea. Aici ma refer la candidatul nostru, Sebastian Burduja, la Nicusor Dan si la dna Firea. Cristian Popescu Piedone n-a dansat decat o vara. El s-a nascut speranta si a murit talent. Practic, va fi undeva intre 10-15% pentru ca nu are bazin electoral si nu are nici activ de partid care sa il sprijine. Dna Firea, probabil va fi undeva intre 24 si 28. Sebastian va fi intre 24 si 28, iar Nicusor Dan - din momentul acesta doar va cobori - si va conta foarte mult prestatia fiecaruia.

Intr-adevar, Sebastian Burduja are o problema legata de notorietate, dar presedintele Ciuca si cu mine avem suficienta notorietate si vom aparea amandoi atat in pliante, cat si - cat se mai poate pana la sfarsitul perioadei - pe panouri publicitare, pe autobuze, pe absolut tot ce se poate, pe afise pentru a-i da incredere si pentru a-l asociat electoratul nostru cu PNL", a declarat, duminica, Rares Bogdan, pentru Realitatea PLUS.

