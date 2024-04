"Cand te am vazut asa cu adidasii, stii ce m-am gandit: PSD si cu PNL. Pe cuvantul meu" - sunt declarațiile făcute de Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primăria Capitalei, în timpul unei vizite la un târg de vechituri din Sectorul 6.



Atacul vine în urma sondajului comandat de PSD, în care Piedone se clasează pe locul al treilea, cu 20 de procente, în timp ce pe primele poziții se situează Nicușor Dan, cu 31 de procente, urmat de Gabriela Firea, cu 24 de procente.

"Marcel, iar mi-ați numărat steagurile?

Am multe, știu!

VĂ stresez, nu-i așa?

Stai liniștit! Am multe doar pentru că, vreme de 30 de ani, am muncit pentru oameni, am ascultat nevoile oamenilor, am rezolvat tot ce am putut din nevoile oamenilor și am respectat mereu oamenii! De aceea am steaguri multe, Marcel!

Dacă și VOI veți munci, cândva, pentru oameni, veți avea și voi steaguri pe casă! Momentan, salivați la ale mele, ca pisica la șuncă!)"

Replicile dure au continuat, însă, și în online, într-o postare însoțită de mai multe desene, în care candidatul îl atacă direct pe Marcel Ciolacu.



În fața jurnaliștilor, Piedone a declarat că nu se lasă intimidat de sondaje și că este sigur pe candidatura sa.



"Aceste sondaje ori ne duc in ideea ca blatul PNL-PSD-USR de a-l face pe Nicusor Primar, ori frica de Piedone, intrand si regina in joc.



Azi, cu acest sondaj, sunteti disperati. Cristian Popescu Piedone ... reciproca", a transmis Piedone.