Horoscop zilnic: Horoscopul zilei, miercuri 19 martie 2025. Viata pare mai degraba o pictura impresionista decat ceva inalta definitie. Luna in Scorpion incepe ziua cu o opozitie puternica fata de Uranus, aducandu-ne tuturor dorinta de a ne razvrati, inainte de a intra in Sagetatorul adevarului, unde va ramane pentru urmatoarele doua zile. Intre timp, Soarele in Pesti va face o conjunctie cu Neptun, aruncand un val de ceata peste realitate. Cand drumul din fata devine neclar, trebuie sa ne ascultam intuitia pentru a gasi calea mai departe.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Esti plin de vise si ambitii iar daca iti joci cartile bine, cu siguranta vei reusi. Nu te lasa purtat de val intr-o comportare iresponsabila. Nu te grabi cu decizii care vizeaza subiecte importante si care necesita mai mult timp si analiza din partea ta. Intre timp, poti oricand sa ceri un sfat celor dragi despre oricare problema ce apare. Acestia sunt cei ce te iubesc cu adevarat si care te sustin la bine si la greu.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Acum poti, in sfarsit, sa scapi de probleme si preocupari care te-au ingreunat in ultimul timp si ti-au luat din energie. Si cand te gandesti ca erai in stare sa renunti, dezamagit de lipsa de progres ! Acum, in al 12 lea ceas, totul pare a se aranja ca prin farmec si acum poti avansa intr-o situatie mult mai buna. Bucura-te de aceste influente bune ce vin spre tine si asigura-te ca si actionezi ! Acum este timpul sa dai un mare vant in fata si sa iti setezi planurile in miscare. Succesul este, practic, al tau.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Totul merge bine in viata ta azi. Aspecte pe care le-ai avut in minte sunt in sfarsit de domeniul trecutului. Depinde de tine sa mentii acest ritm si sa tii lucrurile la un nivel pozitiv. Nu ignora problemele pana cand devin mari si te coplesesc. Actioneaza din momentul in care simti ca ceva este in neregula. Fa asta cu incredere si dinamism !

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Astrele preconizeaza o zi oarecum dificila pentru tine azi. Situatii alunecoase pot aparea care necesita o manuire atenta si delicata din partea ta si este firesc ca acestea sa iti ia din energie putin. Nu te lasa afectat mai mult decat este necesar. Doar fii pregatit sa gestionezi orice daca apare. Asta iti va permite sa actionezi eficient si sa ramai cu un pas inaintea evenimentelor. Poate suna egoist, dar azi nu e cazul sa ii pui pe altii inaintea ta. Fa-te pe tine si nevoile tale prioritatea zilei.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Ai sansa sa faci tot ce ai de facut, asa ca stabileste prioritatile bine. Pe masura ce iti implinesti obiectivele, vei constata ca ai sustinerea unui numar destul de mare de oameni care au cele mai bune intentii si interese in inima lor in ceea ce te priveste, iar asta este o surpriza placuta.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Ai lasat multe usi deschise spre trecut iar asta te tine pe loc. Cat timp nu iei initiativa sa rezolvi problemele in loc sa le tot impingi sub pres, te vei confrunta cu aceleasi aspecte mereu si nu vei avea energia sa te dedici progresului viitor. Astrele zilei iti aduc o influenta pozitiva in calea ta. Noua portie de dinamism si creativitate te vor ajuta sa iti iei viata in cele doua maini, sa iti pui treburile in ordine si sa pui punct si capat acelorasi vechi probleme.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Sunt sanse sa simti un oarecare stres astazi pentru ca vei fi solicitat sa te ridici la o anumita inaltime pentru a prelua anumite noi responsabilitati. Ramai focusat si nu lasa obstacolele sa te indeparteze de calea ta. Bunul management al timpului este cheia. Vino cu un plan ca sa functionezi eficient fara sa te epuizezi total.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Tu stii prea bine la ce esti bun si de ce esti capabil. Tot ce trebuie sa faci este sa pui acestea la treqaba si iti vei realiza planurile. Pot fi momente in care te simti dezamagit si ai vrea sa renunti sau cand pur si simplu nu simti ca ai vrea sa faci nimic. Incearca sa anulezi aceasta tendinta cat de mult se poate si nu lasa nimic sa iti stea in drum.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Nivelele de energie sunt joase si te simti epuizat. Asta se intampla pentru ca ai avut multe de gestionat in ultimul timp, zbatandu-te sa rezolvi totul si sa iasa totul bine. A venit timpul sa faci un pas in spate si sa te odihnesti. Reincarca-ti bateriile si pune-ti treburile in ordine. Asta te va ajuta sa ai o revenire in forta. Cu munca serioasa si disciplina, sigur vei fi un castigator in curand.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Ziua de azi se poate dovedi a fi oarecum stresanta. Ai multe in minte, multe de facut iar ritmul se accelereaza considerabil pe masura ce anumite termene limita se apropie. Organizeaza-te bine, gestioneaza-ti cu calm emotiile, tine-te de program si ramai in control asupra timpului tau. Nu dispera, orice vezi in fata ta de facut. Ia-le una cate una. Incheie socotelile vechi si apoi treci la noi initiative. Nu ai cum face totul deodata.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – JERA: Runa Jera este una din acele rune ce vorbeste despre ciclurile naturale ale anului, in acest caz despre recolta de toamna. Aceste cicluri sunt eterne. Prin mesajul sau de recolta si bogatie in urma trudei, aceasta runa poate simboliza graviditate sau orice alta forma de a culege fructe si roade, si este in special un indicator al ciclurilor de viata date de karma sau de providenta – ce semeni, aceea culegi. Vei culege, asadar, ceea ce ai semanat, dar recolta va fi una buna si bogata. Este semn de prosperitate.

