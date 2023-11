Pe măsură ce Mercur, încălțat în gânduri contemplative, se aliniază cu Venus, energia iubitoare și grijulie, ne putem aștepta să observăm intenții binevoitoare în gesturile noastre și în interacțiunile noastre cu ceilalți. Vindecarea și empatia sunt valori fundamentale și pot juca un rol esențial în comunicarea și conexiunile noastre din acest moment.

Cu toate acestea, pe măsură ce Luna continuă să îl provoace pe Neptun, cel plin de iluzii, ar putea apărea și probleme mai complexe, care necesită mai mult timp pentru a fi soluționate. Este important să recunoaștem și să acceptăm ceea ce nu suntem încă pregătiți să abordăm, pentru a ne elibera și a face binele pe care suntem capabili să-l facem.

Horoscop zilnic BERBEC

Initiaza o schimbare majora benefica din viata ta. Rupe-te de banalitate si lanseaza-te in ceva ce iti aduce entuziasm. Ia parte la o clasa care iti expandeaza mintea. Ia in calcul yoga sau orice forma de arte martiale. Tu ai foarte multa energie ce trebuie manifestata pe plan fizic. Te va ajuta sa iti mentii increderea si rezistenta ca sa pui in miscare acest efort al noului in viata.

Horoscopul zilei TAUR

Actiunea este cuvantul zilei. Fie ca tu initiezi ceva sau esti prins in mijlocul a ceva, vei fi parte din acest vortex de energie. Incearca sa nu iti pierzi cumpatul azi si nu fii surprins daca oamenii vor actiona lipsiti de sensibilitate si brutal. Poate ca este felul lor de a spune ca au nevoie de tine si ca energia si contributia ta sunt importante. Ai incredere in ce simti despre cineva, indiferent cum se manifesta intr-o anumita situatie.

Horoscop azi GEMENI

Ziua de azi poate fi plina de schimbari subite si evenimente neasteptate. Energia este electrica si puternica. Oamenii vor actiona in moduri haotice si cu izbucniri puternice. Incearca sa ramai centrat si mentinut pe focusul tau. Tine minte ca acum este momentul sa faci o miscare daca doresti sa te eliberezi de anumite limitari. Ai incredere in actiunile tale si fa sa se intample.

Horoscop zilnic RAC

Poate ca nu vei face lucrurile asa cum ai fi vrut azi, dar nu te agita din cauza asta. Fii bland cu tine daca inca mai ai unele lucruri nefacute la finele zilei. Oamenii pot aparea de pretutindeni, solicitandu-ti atentia mult timp. Asculta, fii prezent si incearca sa nu te gandesti la ce puteai face in timp ce esti cu ei.

Horoscopul zilei LEU

Astazi este o zi fantastica, deci fa tot ce poti din ea. Daca esti pregatit mental si emotional sa pornesti intr-o noua calatorie palpitanta a vietii, oportunitatea se va prezenta. Energia este rapida si o vei simti din plin. Poti lucra armonios azi cu gadgeturi electrice si cu noile tehnologii. Desprinde-te de tot ce este conventional si cauta moduri noi si diferite de a trai care te fac sa te simti liber si bine.

Horoscop azi FECIOARA

Astazi poti fi testat, deci asteapta-te la neasteptat. O bucata mare din viata ta poate fi supusa intrebarilor acum iar tu sa fii fortat sa asculti aceasta muzica. Este ceva ce rezoneaza drept adevar cu fiinta ta interioara ? Daca da, trebuie sa fii capabil sa faci fata acestei provocari. Daca te zbati in ceva acum, poate ca este un semn ca ai nevoie de o schimbare majora de viata.

Horoscop zilnic BALANTA

Ai multa energie azi la dispozitie insa este foarte puternica si neregulata. Ai tot ce iti trebuie sa faci schimbari majore dar oportunitatea de a te rupe de orice restrictie te poate tine in spate. Imbratiseaza noul cu curaj, aspecte proaspete din viata ta care sunt reale cu natura ta iubitoare de libertate. Da-i sufletului tau loc sa respire pe masura ce faci o lunga plimbare prin natura dupa-amiaza.

Horoscopul zilei SCORPION

Pentru tine e usor sa construiesti relatii pozitive profesionale pentru ca arati apreciere si respect pentru realizarile altora. In loc sa concurezi cu cineva cu mai multa experienta, tu stii sa faci echipa. O abordare delicata va aduce usurinta pentru toti si va ajuta direct productivitatea. Fii atent totusi sa nu amesteci prea mult afacerile cu placerile in acelasi timp pentru ca azi poate fi o combinatie dezastruoasa. Imparte lucrurile pe intervale orare.

Horoscop azi SAGETATOR

Este timpul sa iti asumi un pas curajos inainte. Ai incredere in tine si in toata planificarea atenta pe care ai facut-o in ultimele luni. Realizeaza cat de multe rezultate culegi din munca sustinuta, dar doar daca esti dispus sa faci pasul urmator. Oportunitatea e aici. Tot ce trebuie sa faci este sa sari in ea. Actioneaza din credinta si incredere, in loc de frica si restrictie.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Nu ai putea cere o zi mai buna. Energia pozitiva vine spre tine. Ar trebui sa vezi clar oportunitatile ce apar in fata ta. Ai putea trece prin rasturnari semnificative acum, scrie Sfatul Parintilor. Curata tot ce te-a tinut pe loc din trecut. Viitorul este larg deschis. Imputerniceste-te sa faci schimbarile necesare pentru a-ti construi viata asa cum vrei sa fie.

Horoscopul zilei VARSATOR

Stai bine infipt in proprii pantofi azi si asteapta-te la neasteptat. Oamenii pot actiona in moduri ciudate, deci lasa-te purtat de curentul vietii. Ca de obicei, ai o mare abilitate sa intri in lovituri de pumn si totusi sa iesi fara pic de zgarietura. Doar ai grija ca altcineva nu e la fel de stapan pe picioarele sale ca tine, deci nu te lasa influentat de nimeni. Stai relaxat in timp ce mentii controlul actiunilor tale.

Horoscop azi PESTI

Daca ti-ai facut bine temele in ultimul timp si ti-ai gestionat bine timpul, aceasta zi se poate dovedi plina de remuneratii. Fii pe faza pentru oportunitati excelente. Ai multa energie psihica si mentala disponibila azi, desi o poti simti drept neregulata si usor in afara controlului. Rupe-te de orice te tine pe loc. Da lanturile la o parte si traieste viata pe care vrei sa o traiesti.

