Această dinamică se amplifică și mai mult, datorită sextilului favorabil pe care Luna îl formează cu Saturn în Pești, permițându-ți să îți folosești intuiția ca pe un instrument valoros în luarea deciziilor. Astfel, ziua de astăzi te îndeamnă să nu te mulțumești doar cu confortul cotidian, ci să explorezi noi căi și să transformi stabilitatea într-o sursă de inspirație și motivație.

BERBEC

Exista zbateri pe care doresti sa le lasi in urma si mai exista si cele cu care te-ai obisnuit si le vezi deja ca parte naturala din existenta ta zilnica. Vezi ce poti schimba cu adevarat, luand o mare portie de credinta pentru viitor si constientizeaza ca nu trebuie sa suferi pentru unele lucruri chiar daca ele par a fi de neschimbat. Ce sau cine trebuie sa se schimbe esti tu. Lumea din exterior nu poate fi mereu abordata, afectata sau modificata, dar intotdeauna poti regla perspectiva personala pe care o ai tu asupra lumii si astfel totul sa fie mult mai usor.

TAUR

Incearca sa ai o abordare profesionala cat mai integrata in viziunea de ansamblu a locului tau de munca. Chiar daca tu crezi ca ai anumite prioritati pe unele subiecte profesionala, se poate dovedi ca acelea nu sunt prioritati la scara globala, ci altele sunt aspectele ce conteaza. Adapteaza-te si evita frustrari inutile de ego. Ai mai bine grija mai mare de tine ca persoana, respira profund ca sa fii cat mai echilibrat, ca sa fii in acord cu lumea din jurul tau si cu Universul care ne sustine fiecare pas ca sa evoluam. Vei sti si vei simti ca esti pe drumul bun atunci cand vei face acel pas pe directia potrivita.

GEMENI

Relatiile care te streseaza sunt inevitabile dar trebuie sa le accepti asa cum sunt daca vrei sa iti mentii inima deschisa si copilul interior vesel. Distreaza-te chiar si cu oamenii care nu sunt cei mai potriviti pentru nevoile tale autentice si pentru personalitatea ta. Ramai deschis in fata diferentelor dintre oameni, fara sa judeci. Este uman ca oricine sa faca o greseala sau doua. Fii atent la subiecte ce pot avea la baza vinovatii, ce pot aparea urmare a activitatii lui Venus in zodia ta. Realizeaza ca esti deja suficient de bun chiar si daca nu ai mai face nimic in plus.

RAC

Energiile sunt ridicate iar tu esti si te simti vibrant si bine. Fa ceva frumos pentru tine, cumpara-ti o haina care se potriveste perfect cu starea ta sau ceva colorat pentru un colt preferat din casa. Ai nevoie de grija si atentie ; investeste energie in lucruri care te fac sa te simti calm si frumos. Este o zi excelenta pentru o scurta iesire intr-o calatorie, excursie, plimbare unde poti intalni oameni diferiti de tine. Schimbarile se intampla mult mai simplu cand esti in miscare.

LEU

In forma sa initiala, dansul din buric nu a fost un dans de seductie si era practicat atat de barbati cat si de femei. Cand te gandesti la felul in care ai pus fundatia pentru anumite aspecte din viata ta, vei constata ca ele si-au schimbat forma de-a lungul timpului si s-au adaptat la nevoile tale. Asa evolueaza viata ta. Ocupa-te, asadar, in continuare si transforma-te intr-o noua versiune a ta. Ocupa-te de afaceri straine, invata ceva nou, o limba ce nu te gandeai vreodata ca o vei invata. Cursurile organizate si noile abilitati iti vor deveni ceva natural in timp.

FECIOARA

Poate ca nu te simti foarte norocos daca faci greseala sa iti compari situatia cu cea a altor oameni pe care ii cunosti, dar comparatiile nu ajuta la nimic pe termen lung. Ele servesc intotdeauna ca sa arate doar cat de multe nu stim, de fapt, despre zbaterile si poverile pe care le poarta si altii pe umeri. Este important azi sa nu te pui in mijlocul lucrurilor care nu sunt problema ta. Ofera-le respect si primeste respect, insa de la distanta este cel mai bine.

BALANTA

Unele alegeri pot fi periculoase sau prea neclare ca sa duca la reusita, deci fii atent, te avertizează astrologii Sfatul Părinților. Ai incredere ca schimbarile bune pentru tine vor veni intr-un ritm si ton natural, chiar mai repede decat te gandesti. Nu ramane prea mult timp blocat intr-un singur loc, e vremea de a merge mai departe. Un contact apropiat incearca sa iti livreze un mesaj pe care nu te asteptai sa il auzi. Asculta cu atentie, constient ca toate informatiile trebuie sa fie verificate de doua ori pentru ca Mercur este in Pesti.

SCORPION

Tu stii prea bine ce vrei, nu te temi sa mergi inainte ca sa obtii ce vrei dar poate ca nu iti estimezi realist resursele si tot ce poate fi facut cu ele in timp, daca te gandesti la toate cheltuielile implicate ca sa obtii ceea ce iti doresti. Fii atent, nu este un moment bun pentru tranzactii masive ; chiar daca par inteligente, te pot priva de lucruri pe care le doresti mai mult. Nu uita sa iti hranesti mai intai lumea emotionala – este vorba de iubirea pe care sa ti-o dai tie.

SAGETATOR

Tu ai o structura solida pe care te poti baza, dar spatele tau poate simti multa tensiune pe masura ca incerci sa cari prea multa greutate pe umerii tai. Ai grija mai intai de trupul tau si vezi cum intreaga ta realitate materiala depinde de starea ta de bine, de psihicul tau, de bunele tale emotii. Minciunile pe care ni le spunem singuri iti pot parea greu de dus acum. Mai bine priveste totul simplu si clar si mergi mai departe din aceasta pozitie, asteptand ca fiecare eveniment sa vina de la sine si sa aduca ce e menit sa aduca.

CAPRICORN

Poate ca este timpul sa mergi mai departe si sa te separi de lucruri sau oameni care nu iti mai servesc celei mai bune versiuni a ta. Gandeste-te ce optiuni noi si inovatoare ai la dispozitie, poate lucruri de care ai uitat de ceva vreme si care ti-au servit bine candva si o pot face si acum. Trecutul poate fi plin de lucruri ce iti pareau atunci greseli dar nu sunt chiar asa. Priveste-le acum altfel, cu intelegere si acceptare. Ce a fost si cum s-a intamplat era singura cale posibila, pentru a servi unui scop mai mare decat puteam noi intelege atunci.

VARSATOR

Nu stii niciodata ce ai putea descoperi din cele mai simple cai de a trai. Astazi, diferenta o va face curiozitatea ta, mai ales daca te afli in fata unui mare necunoscut pe care incerci sa il explorezi, pregatit de o noua aventura a vietii ce poate lua orice forma. Acorda valoare si recunostinta lucrurilor ce sunt deja in viata ta, intelegand ca oricand pot aparea noi dorinte puternice. Dar poti avansa cu succes doar daca simti satisfactie pentru ce este acum : aceasta este cu adevarat fundatia solida de care ai nevoie.

PESTI

Nu este posibil sa intelegi toate motivatiile si aspiratiile altora, dar este important sa le intelegi pe ale tale. Lumina interioara care te ghideaza este mereu aprinsa. Asculta de ea, observa calea ce lumineaza in fata ta si nu renunta la ce simti ca este bine pentru tine chiar daca mai esuezi pe parcurs. Poate ca nu toate asteptarile iti vor fi implinite, dar azi este o zi cu normalitate si asta este mai mult decat valoros. Bucura-te sa te impamantezi si sa curgi lejer cu viata, intr-un mediu in care sa te simti in siguranta.

