Horoscopul zilei ne mai spune că toate aceste configurații astrale sunt doar temporare, deci nu ar trebui sa ne lasam coplesiti de haos ci, dimpotrivă, să știm să profităm de energia lor.

Horoscop zilnic BERBEC

Libertatea este cea care se afla la radacina relatiei tale cu banii. A castiga bani doar de dragul de a-i castiga te plictiseste crunt. Pentru tine, aceste resurse reprezinta un mod material prin care libertatea si bunavointa se distribuie in societate. Esti foarte preocupat sa gasesti metode neconventionale ca sa iti cresti calitatea vietii tie si celor dragi din jur. Maica Teresa a spus : “Nu este despre cat de mult dam, ci cat de multa iubire punem in ceea ce dam.”

Horoscopul zilei TAUR

Tu devii o conduita de motivatie azi. Intuitia ta te coordoneaza si simti clar ca esti fix acolo unde trebuie sa fii acum si aici, intalnind oamenii pe care trebuie sa ii intalnesti. Acestia par a fi predestinati sa te auda si sa se simta incurajati de mesajul tau de incurajare. In schimb, incepi sa vezi exact ce ai nevoie in termeni spirituali si materiali. Acest tip de sincronicitate te poate lasa plin de o stare coplesitoare buna. Mergi dus de fluxul vietii si magia te va urma.

Horoscop azi GEMENI

Un privilegiu al succesului este sa te opresti sa apreciezi si observi nuantele calatoriei tale. Ai de facut asta azi. desi aceasta pauza iti poate decala obiectivele profesionale, nu se considera amanare. Te cuprinde un val de compasiune. Multi oameni te-au ajutat sa ajungi aici si multi altii continua sa te sustina pe calea ta. Simte, pur si simplu, recunostinta pentru tot ce s-a facut pentru tine iar ea va radia in jurul tau si ii va cuprinde pe toti ca intr-o orbita. Numaratul binecuvantarilor te pune puternic inapoi in actiune cu si mai mult spor.

Horoscop zilnic RAC

Lasa-ti visatorul interior sa treaca la treaba. Obiectivele tale necesita o revizuire. Versiunea ta mai tanara are intentii serioase pentru versiunea ta mai matura. Tu cel de azi trebuie sa alegi care vise inca sunt valabile si care nu. Multe se pot intampla intre clipa in care ai o idee si clipele in care incepi sa dai nastere manifestarii ei. Lasa-ti imaginatia sa zburde si vezi ce noi scheme apar. Inainte de a fi prea critic, lasa-ti subconstientul sa iti dea alegeri diferite si rute alternative. Sunt cai surprinzatoare de descoperit daca iti asculti intuitia.

Horoscopul zilei LEU

Daca raspunzi unei chemari, intotdeauna merge mana in mana cu o portie de altruism. Daca deja ti-ai gasit menirea, energia cosmica te revigoreaza sa excelezi si sa servesti. Daca iti explorezi vocatiile, vei primi in continuare noi indicii ca sa ai mai multa claritate. Va fi nevoie sa ai si mai mare incredere in tine decat pana acum. Pablo Picasso spunea : “Semnificatia vietii este sa iti gasesti darul. Scopul vietii este sa il daruiesti.”

Horoscop azi FECIOARA

Un personaj interesant si nou poate intra in scena vietii azi. Poate fi o persoana de departe sau cineva pe care nu ai cum sa il refuzi. Poti intra intr-o cu totul alta lume, imaginandu-ti cum ar fi sa fii tu dar in alta poveste. Sigur, casa si familia si tribul de bastina sunt importanti pentru tine. Greu de crezut ca ai face schimb intre viata ta de acum si una noua, dar poti visa si mai ales, poti iubi. Inima iti creste cu cat o folosesti mai des.

Horoscop zilnic BALANTA

Colaborarile pot deveni incurcate daca nu stabiliti granite clare. Cand muncesti cu altii, ai un spirit de generozitate care uneori te plaseaza in directii neclare. Examineaza orice asocieri ca sa vezi daca obligatiile si datoriile fiecaruia sunt clar specificate si asumate. Poti sa mergi fie pe o carare batatorita fie poti opta pentru o abordare mai neconventionala. Oricum ai merge, daca stabilesti cu claritate cum ajungi acolo, asigura o stare buna pentru toti atunci cand ajungeti la destinatie. Pregatirea buna da nastere increderii de sine.

Horoscopul zilei SCORPION

Un crampei de inspiratie iti prinde ochiul azi. Un punct mic luminos iti lasa o impresie din ce in ce mai mare. Urmareste sursa fara ezitare. Un lucru duce la altul si inainte sa iti dai seama, esti pe calea spre o dezvoltare plina de entuziasm. Oamenii din jur pot crede ca te transformi in altcineva. Revelatiile ce vin acum iti pot schimba totul. Tu esti parte esentiala din ecuatie daca esti dispus sa spui da.

Horoscop azi SAGETATOR

Discutiile marunte dispar si comunicarile profunde par sa iasa din toti cei intalniti azi. Discutiile uzuale ale zilei incep sa capete o noua semnificatie. Chiar si o replica banala de la vanzatorul de la magazin pare sa contina o intelepciune straveche. Bucura-te de aceste conexiuni si vezi ce incearca Universul sa iti transmita prin ele. Vorbele conteaza foarte mult, dar si faptele.

Horoscop zilnic CAPRICORN

Astazi te poti surprinde fiind nerabdator cu oamenii din jurul tau. Inainte de a face orice altceva, concentreaza-te la propriile tale obiceiuri de comunicare. Intreaba-te daca nu cumva ai construit anumite obiceiuri care acum contribuie l resentimentul pe care il ai. Daca cineva nu are idee ca face ceva gresit, nici nu are cum sa indrepte ceva, scrie Sfatul Parintilor. Si tu te poti astepta ca oamenii sa iti citeasca gandurile. Curata acest aer de toxine relationale si lucrurile se vor aseza cu mai multa usurinta.

Horoscopul zilei VARSATOR

Spontaneitatea ar putea sa fie azi al doilea nume al tau. Aproape orice ti se pare plin de entuziasm azi iar oportunitati spontane in care sa te bucuri apar peste tot. Unii ar putea spune ca esti chiar obsedat sa te distrezi din orice activitate, oricat de atipica ar fi. Chiar daca nu place sa fii ultimul care sa plece de la o petrecere, nu e o rusine sa admiti ca ai ramas fara energie. Continua-ti starea de bine si din confortul linistii de acasa. Vremurile bune te urmeaza oriunde te duci.

Horoscop azi PESTI

Gandurile tale se intrepatrund si iti releva un unic mod de a-ti transmite un mesaj. Este un timp fertil sa iti scrii sau inregistrezi ideile. Din fericire, ai mult mai mult de impartasit decat sfaturi cand vine vorba de aspecte pragmatice. Lasa-ti partea inventiva sa scoata tot ce ai adanc in minte azi. ce iese la suprafata te poate lasa cu gura cascata.

